協助庇護工場行銷年節商品 台南市府呼籲各界踴躍訂購





為協助庇護工場行銷年菜等年節商品，台南市政府勞工局結合7家庇護工場，舉辦馬上幸福過好年—台南庇護年節禮行銷會。黃偉哲市長表示，除鼓勵各局處採購庇護工場年菜與年節產品外，也籲請各大企業、機關團體及民眾踴躍訂購，帶動更多身心障礙朋友穩定就業。詳情可上勞工局網站查詢或洽勞工局專線06-2991111轉8459。

勞工局表示，7家庇護工場為喜憨兒台南庇護工場、展翼烘焙庇護工場、菩提澄園庇護工場、蓮心園庇護農藝工場、小品食光庇護工場、吉茂庇護工場、創義庇護工場。逢農曆春節，推出多款精美年節禮盒與開運年菜。庇護工場年菜不論品質或美味程度，絕對不輸五星級飯店，CP值高也最有意義。

勞工局指出，此次7家庇護工場推出多款年節禮盒與開運年菜，包含12項年節商品，從主菜年菜、飯後甜點到賀卡、對聯等。6道經典年菜有喜憨兒台南庇護工場與錦霞樓合作推出的珠圓玉潤慶團圓、龍吟虎饗石斑魚、金饗富貴大肋排、開運椒香雞湯鍋等。此外，因應蔬食者增多，喜憨兒也推出蔬食組合，即日起至2月2日止預購，年菜單品3盒95折，5盒以上88折。

年節禮盒則有展翼烘焙坊推出金馬躍鯉禮盒，消費滿5000元除享免運外，滿20盒再享95折優惠。菩提澄園推出澄馬成福禮盒，即日起至1月16日前預購，享早鳥優惠價。蓮心園推出日曬米+紫蘇梅禮盒。小品食光推出雲朵食光寶盒。吉茂及創義庇護工場推出節慶小物，提供民眾更多元的選擇。

勞工局指出，購買庇護工場商品，只要消費滿50元就可參加台南購物節抽獎，活動至3月1日止。各庇護工場年菜訂購電話，喜憨兒台南庇護工場：06-2642527。展翼烘焙庇護工場：06-2013217。菩提澄園庇護工場：06-5712342。蓮心園庇護農藝工場：06-6876008。小品食光庇護工場：06-2221615。吉茂庇護工場：06-2901348。創義庇護工場：06-2150218。

