協助愛國者系統升級 美國務院批准對烏克蘭軍售

法新社報導，在俄羅斯持續猛烈攻擊烏克蘭之際，美國18日批准一項旨在對愛國者(Patriot)飛彈防禦系統進行升級與維護的1.05億美元對烏克蘭軍售案。

美國國務院發表聲明說，已通知國會這項關於愛國者飛彈的零件、培訓與服務交易。烏克蘭憑藉這套防禦系統來擊落來襲的飛彈。

這項軍售案還包括把M901發射架升級為M903，以便能夠同時發射更多飛彈。

聲明指出，這項擬議中的軍售案將增強烏克蘭因應當前與未來威脅的能力。

愛國者系統升級的費用將由烏克蘭支付。美國總統川普(Donald Trump)長久以來批評美國對烏克蘭的軍事援助，自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，這項軍援總額已達到大約670億美元。

儘管川普呼籲結束這場戰爭，但俄羅斯已斷然拒絕長期停火的要求，並持續推進對烏克蘭的攻勢。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)19日將訪問土耳其，他此行是要恢復美國的外交調停努力。

他在上個月表示，烏克蘭還需要額外的25套愛國者系統，來抵擋俄羅斯不斷加劇的攻擊。 (編輯:柳向華)