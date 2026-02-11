協助打擊當地ISIS恐怖份子! 美將向「這國」派兵200人

美軍教官訓練奈及利亞士兵作戰。 圖 : 翻攝自DIVIDS網站

[Newtalk新聞] 據《路透社》報導，一名美國官員當地時間 10 日表示，美國正計畫向奈及利亞派遣約 200 名士兵，以培訓該國軍隊打擊極端組織「伊斯蘭國」( ISIS ) 恐怖分子。

美國非洲司令部司令達格文·安德森 3 日曾表示，美國已向奈及利亞派遣了一小支部隊，但沒有提供有關此次任務規模和範圍的更多細節。報導稱，這是自 2025 年年底美軍空襲奈及利亞境內「伊斯蘭國」目標以來，首次承認在該國部署地面部隊。

《路透社》最新消息稱，該美國官員 10 日進一步披露，這 200 名士兵將增援已在奈及利亞協助當地部隊的少數美軍人員。美國非洲司令部未立即回應置評請求。

奈及利亞的伊斯蘭國(ISIS)武裝分子。 圖:翻攝自X帳號@DailyPostNGR

美國總統川普 2025 年 12 月 25 日稱，美國當天對奈及利亞西北部的極端組織「伊斯蘭國」恐怖分子發動了「強大且致命」的打擊。去年 12 月 26 日，奈及利亞外交部證實，奈及利亞與美國開展安全合作與情報協作，經由空襲行動，精准打擊尼西北部地區的「恐怖目標」。

五角大廈「國防安全合作局」（DSCA）去年 8 月宣布，美國國務院當月 13 日批准向奈及利亞出售價值 3.46 億美元（約 104 億元新台幣）武器裝備，助其提升對抗恐怖主義能力。

