協助打造「台灣之盾」？路透獨家：外交部次長吳志中近期密訪以色列

《路透社》引述消息人士獨家報導，外交部政務次長吳志中在本月密訪以色列。而此時台灣正尋求與以國在國防方面加強合作，外交部對此未予置評。

報導指出，台灣高層外交官員前往像以色列，未有邦交的國家是相當罕見。不過台灣視以色列為重要民主夥伴，特別在武裝組織哈瑪斯攻擊以色列並引發加薩戰爭後，對以國表達支持，自那之後雙方互動也有所增加。

由於事態敏感，要求匿名的消息人士對《路透社》表示，吳志中密訪行程是在最近幾週內。其中2位消息人士指出，他是在本月成行。

消息人士拒絕透露吳志中會見了哪些官員或討論哪些內容，包含是否有談到總統賴清德今年10月宣布要建構的先進防空系統「台灣之盾」（T-Dome），部分會仿效以色列的防空系統「鐵穹」。

對此台灣外交部拒絕評論吳志中是否有訪問以色列，聲明中強調台灣與以色列共享自由與民主的價值，將持續務實推動貿易、科技、文化等領域互惠交流合作，並歡迎更多互利的合作形式；以色列外交部並未回覆《路透社》置評請求。

報導中說明，台灣之盾與以國多層防禦系統類似，但並非完全相同，以色列防空系統包含鐵穹、大衛投石器系統、箭式防禦系統和美製薩德系統，台版則設計為更有效率且整合度更高的「sensor-to-shooter」，以達成更高的命中率，整合現有系統如美國愛國者飛彈、台灣研發的天弓飛彈與防空砲。

