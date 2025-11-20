協助推動食魚文化教育 南市議員黃麗招成功爭取漁業親子館





台南市區漁會長期推動食魚文化教育，卻缺乏硬體設施整合相關資源，市議員黃麗招20日建議市府利用閒置的安平直銷中心二樓場地，設置『漁業親子館』，並藉此串聯安南區的養殖及濕地生態、南區的蚵棚節打造食魚教育廊道，讓孩子們從小了解漁業生態與認識海洋，並愛上在地的漁業產業文化。市長黃偉哲說，安平直銷中心產權屬於漁業署，若經同意商借，明年可先規劃，後年編設置經費，他會以最快時間成立。

市議員黃麗招表示，台南是台灣的養殖重鎮與外海捕撈基地，不僅有獨特的海洋資源，靠海維生的民眾也很多，包括牡蠣、虱目魚及文蛤都是在地特色，台南市區漁業長期推動漁業文化與食魚教育，卻苦於缺乏硬體設施配合，她建議利用現有閒置的安平直銷中心二樓場地，設置『漁業親子館』，向北可延伸到安南區的養殖教育，並串聯四草溼地的生態文化，向南還可連結南區的蚵棚節節慶教育。

由於公務員人才流失非常嚴重，黃麗招認為問題出在公務員補助基準與實際薪資脫節。她說，普考入職起算薪資本俸僅有21220元，專業加給19000元，但相關補助皆以本俸為基礎，不含專業加給，以女性生育補助2個月，僅能領到42400元，死亡補助30個月的本俸，但勞工最低薪資卻是28500元，明年則調升到29500元，兩者差距大。市府人事處長游梅子說，因公務員的本俸涉及退休金提撥，若本俸提高，退休金的提撥也相對要增加。市長黃偉哲也說這是全國性現象，會向中央反映這問題。

黃麗招還對市府編列經費要承接康寧大學的校地地上權，表達她反對在該處設置安區公所、衛生所及圖書館等機關。她強調，安南區幅員廣大，該處又位居偏僻，當地居民少，區民要洽公，光是交通路程就很耗費時間，她強調安南區有很多區段徵收公有地都可作為機關用地。她還問稅務局長，市府編列該案承租權三筆經費1300萬、900多萬及3000萬如何計算？局長李建賢說，康寧大學總計有7棟校舍，殘值7億元，校方願以3千萬元將地上權轉給市府，校建物移轉需經教育部同意，至於校地產權為台糖，雙方還在洽談，尚未簽約。

黃麗招也質疑安南區親子悠遊館暨托育中心建物，去年12月已完工，何以迄今已一年還未啟用？她指出，該建物周遭雜草叢生，至今未取得使用執照，問題出在哪？疏失要怎麼追究？社會局長郭乃文說，該案一直有在做後續細部計畫規劃與統包等程序，預計明年6月可完工，8月正式對外啟用。

