協助教師將焦慮轉化為動力 教育部投上億元戶外教育專業培訓
〔記者林曉雲／台北報導〕「好奇是孩子的天性，探索是生命的本能。」為了促進學生能在真實情境中探索，讓學習走出課室，讓教學走進山海，教育部推動戶外教育政策，支持各教育階段結合課程需求與在地特色規劃戶外學習，114學年度補助各地方政府1.14億餘元，以建置完善整體支持系統，推動風險管理專業培訓，讓師生安心從課室走向戶外。
教育部國教署組長蔡宜靜說明，教育部推動戶外教育政策，以「建構戶外教育整體運作機制」、「落實學校戶外教育常態發展」、「促進全民共創戶外教育價值」三大主軸擘劃行動策略，為增強教師戶外教育風險管理的專業能力，提升教師帶領學生參與戶外及海洋教育課程的意願，辦理「戶外與海洋風險管理專業師資培訓計畫」，以分級培訓與種子師資擴散為核心，建構各縣市可近用的專業支援網絡，自2020至2025年度已累計完成初階種子教師408人、進階種子教師73人，逐步擴充各地推動戶外及海洋教育之專業人力。
蔡宜靜表示，透過培訓，協助教師將焦慮轉化為動力，讓原本抽象的安全概念，轉化為清晰可執行的判斷流程，未來可以比較安心地帶領學生走入戶外，教育部持續陪伴學校把風險管理內化為課程設計與現場帶領的基本功，讓每次走出教室的學習，都在更周延的安全支持下成行，讓孩子在山海間放心探索和踏實成長。
蔡宜靜表示，依教師經驗與任務角色規劃「初階」與「進階」兩類課程，並採「觀念建立—技術演練—在地推廣」三階段架構，強調教師受訓後回到學校與地方，透過推廣工作坊分享所學，讓風險管理知能在校園端持續擴散、累積與深化。課程設計從初階的風險矩陣、REACT 企劃書，一路深入至進階的法律責任、保險規劃與 WAFA 野外急救。
參與培訓的教師回饋，戶外教育推動的困難除了課程的轉化外，更擔憂的是教師自身風險管控的不足以及來自家長的擔心，透過教育部規劃的風險管理培訓，讓教師在不同環境進行課程，循序漸進地瞭解每個戶外活動專項在不同情境需要關注的風險，並透過風險管理矩陣分析等相關工具的彙整、實務演練及場勘，有系統地做風險評估管理，對於未來在課程推動上有很大的幫助。
更多自由時報報導
冷空氣襲台挑戰大陸冷氣團！ 氣象專家曝週末「最冷時間」
解決全台「教師荒」募杏壇新血！教育部長鄭英耀曝2026年師資培訓新方案！【官我什麼事】
高雄火車站彩色路面 明後天退場
虎航突取消逾100赴日航班 民航局曝原因
其他人也在看
台南搶頭香成立「午餐保健科」學校午餐、營養教育一次到位
為了把孩子每天吃的那一餐顧得更好，台南市再度領先全國。南市教育局將於明（30）日正式成立「午餐保健科」，把原本隸屬於學輔校安科的午餐保健業務獨立出來，成為全國第1個專責負責校園午餐與學生健康的地方單位。未來「午餐保健科」將統籌全市學校午餐、營養教育、食農教育、學校衛生、健康促進及校園防疫等工作，從吃自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
護學童食安 台南設午餐保健科
國中小學童營養午餐免費議題引發品質討論，台南市政府教育局30日成立「午餐保健科」，率先全國將營養午餐相關業務從隸屬「學輔校安科」下的午餐保健股，獨立設科，以多一倍的人力，專責統籌學校午餐、營養教育、健康促進等業務。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
台南市教育局將成立午餐保健科 強化學童營養健康
（中央社記者張榮祥台南29日電）台南市政府教育局今天宣布明天正式成立「午餐保健科」，專責全市學校午餐、營養教育、食農教育、環境教育、學校衛生、健康促進及校園防疫等業務，提升午餐品質與健康照護。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
MLB》鄭宗哲4度遭DFA 美媒評有吸引力但不到長期規劃
2天前才在讓渡程序中被華盛頓國民挑走的台灣好手鄭宗哲，今天卻又被國民指定轉讓（DFA），這已經是他這個休季第4次被指定轉讓，預計近日就會再度進入讓渡名單，對此有美國媒體點出鄭宗哲具有某種程度的吸引力，但這個吸引力不足以讓他進入球隊長期規劃中。TSNA ・ 2 小時前 ・ 1則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 10則留言
快訊／川普接連出手！美股開盤4大指數全跌了
美國總統川普動作頻頻，除了宣布國家進入「緊急狀態」，揚言向任何「直接或間接向古巴供應石油的國家」課稅外，也提名聯準會（Fed）前理事華許（Kevin Warsh）為新任聯準會主席，是否影響美股有待觀察。可留意的個股則有，開出財報的蘋果（Apple）、威騰電子（Western Digital）。今（30）日美股開盤，4大指數一度全走跌。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 34則留言
一隻機器人打趴全隊！「烏克蘭版英熙娃娃」戰地掃射 俄兵濺血投降
現今AI與機器人發達，並投入戰地使用，烏克蘭近日就釋出一段影片，一整隊的俄兵在一台機器人的攻擊下，全隊投降，也相信是首例在實戰中成功俘虜敵軍士兵的作戰機器人。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 101則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 16 小時前 ・ 54則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 391則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 461則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 13則留言
裕隆千金開賓利遭酸！網憶「吳季穎事件」 她無奈：怎編出來的
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日將IG帳號公布，隨即登上新聞版面，不少網友紛紛熱議起她的「坐駕」，以及當年和前SBL假球球星吳季穎的感情，對於近日風波，她雖然沒有正面回應，但卻在IG限時動態PO出一張圖片，似乎是在道盡一切。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 102則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 1 天前 ・ 46則留言
租一輩子or咬牙買？ 他負債700萬回頭看：房子不是用來輸贏
隨著房價上漲，網路上每天都有人在討論，「到底要一輩子租房，還是咬牙買房？」房地產部落客賣厝阿明表示，對年輕人來說，這似乎是算投資報酬率的問題；對40歲以後的人而言，這其實是在問：「人生要不要留一條退路？」EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 18則留言
許瑋甯尺度大解放！「胸前開雙V」肉色三角區全看光
娛樂中心／楊佩怡報導41歲混血女星許瑋甯與大3歲男星邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣，將銀幕上的浪漫延續到現實生活；兩人結婚近4年愛得低調甜蜜，更在2025年8月誕下獅子座男寶寶Ian。日前許瑋甯出席好友林心如的慶生派對，只見她身穿條紋上衣，胸前只扣2顆扣子，露出性感小蠻腰，完全看不出已升格為媽媽。民視 ・ 2 小時前 ・ 4則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
為何擋軍購、想見習近平？鄭麗文全說了
[NOWnews今日新聞]《經濟學人》29日訪問國民黨主席鄭麗文，形容鄭麗文做出她迄今最大的豪賭，在中國大陸加強於台灣周邊軍演時，阻擋提高軍事支出。在訪問中，鄭麗文表示，台灣人應該接受自己是中國人，期...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 128則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 16則留言
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐
台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。Yahoo股市 ・ 18 小時前 ・ 3則留言