協助教師將焦慮轉化為動力 教育部投上億元戶外教育專業培訓

〔記者林曉雲／台北報導〕「好奇是孩子的天性，探索是生命的本能。」為了促進學生能在真實情境中探索，讓學習走出課室，讓教學走進山海，教育部推動戶外教育政策，支持各教育階段結合課程需求與在地特色規劃戶外學習，114學年度補助各地方政府1.14億餘元，以建置完善整體支持系統，推動風險管理專業培訓，讓師生安心從課室走向戶外。

教育部國教署組長蔡宜靜說明，教育部推動戶外教育政策，以「建構戶外教育整體運作機制」、「落實學校戶外教育常態發展」、「促進全民共創戶外教育價值」三大主軸擘劃行動策略，為增強教師戶外教育風險管理的專業能力，提升教師帶領學生參與戶外及海洋教育課程的意願，辦理「戶外與海洋風險管理專業師資培訓計畫」，以分級培訓與種子師資擴散為核心，建構各縣市可近用的專業支援網絡，自2020至2025年度已累計完成初階種子教師408人、進階種子教師73人，逐步擴充各地推動戶外及海洋教育之專業人力。

蔡宜靜表示，透過培訓，協助教師將焦慮轉化為動力，讓原本抽象的安全概念，轉化為清晰可執行的判斷流程，未來可以比較安心地帶領學生走入戶外，教育部持續陪伴學校把風險管理內化為課程設計與現場帶領的基本功，讓每次走出教室的學習，都在更周延的安全支持下成行，讓孩子在山海間放心探索和踏實成長。

蔡宜靜表示，依教師經驗與任務角色規劃「初階」與「進階」兩類課程，並採「觀念建立—技術演練—在地推廣」三階段架構，強調教師受訓後回到學校與地方，透過推廣工作坊分享所學，讓風險管理知能在校園端持續擴散、累積與深化。課程設計從初階的風險矩陣、REACT 企劃書，一路深入至進階的法律責任、保險規劃與 WAFA 野外急救。

參與培訓的教師回饋，戶外教育推動的困難除了課程的轉化外，更擔憂的是教師自身風險管控的不足以及來自家長的擔心，透過教育部規劃的風險管理培訓，讓教師在不同環境進行課程，循序漸進地瞭解每個戶外活動專項在不同情境需要關注的風險，並透過風險管理矩陣分析等相關工具的彙整、實務演練及場勘，有系統地做風險評估管理，對於未來在課程推動上有很大的幫助。

