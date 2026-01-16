協助洪災重建 營造業可聘移工

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰決造成923光復洪災，內政部16日表示，為感謝營造業者在最短時間內召集大量專業工班協助政府多項復原重建工作貢獻，勞動部已同意花蓮災後復原營造業者可納入丹娜絲颱風及728豪雨移工專案適用範圍，可檢附文件向國土署申請營造業移工雇主認定。

內政部昨說明，本次可申請對象為實際投入人力至災區從事營繕相關復原重建作業的營造業者，申請方式及名額核配均比照丹娜絲颱風及728豪雨移工專案方式辦理，同樣優先審查投入災區且先前未曾獲得移工分配名額的營造業者。

廣告 廣告

內政部指出，實際核配名額以「不得超過聘雇本國勞工數的40％」為限，適時補充產業勞動力，及減少對既有施作中工程的影響；即日起，持有地方政府開立救災證明或機關感謝狀，並符合勞動部聘用規定的營造業者，可檢附文件向內政部國土署申請移工雇主資格認定。

內政部表示，營造業者如有移工申請資格認定等相關疑問，可透過諮詢專線（049）2316035，周一至周五上午9時至下午6時提供服務，另詳細申請規定、表單及Q&A，可至「全國建築管理資訊系統入口網」查詢。

此外，成功大學防災研究中心與日本台灣交流協會合作，去年10月20日在堰塞湖投放「投入式（浮標型）水位計」，搭配原本的「側岸式水位計」，因電力耗盡，將回收交由日本原廠維修。林保署花蓮分署已於湖區重新安裝新的側岸式水位計，有太陽能板提供電力，以即時監測堰塞湖水位變化。

花蓮分署長黃群策表示，堰塞湖壩體高度已降挖約2.5公尺，蓄水量也從施工前約30萬立方公尺降至約14.6萬立方公尺，但因湖底汙泥淤積太多，可能無法完全放乾，不過蓄水量已不構成威脅，施工團隊工期剩下1周，「能降多少就降多少」。