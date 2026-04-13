「協助特定對象及弱勢者求職面試整備服裝服務計畫」 提升面試成功機率

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青年朋友參加「青年職得好評計畫」，可透過公立就業服務機構提供深度諮詢、釐清職涯方向、建立正確就業觀念，協助媒合工作機會。





23歲小毅（化名），從小在較為嚴格的家庭環境中成長，與家人顯少互動交流，成年後便選擇離家生活，凡事仰賴自己承擔。由於缺乏專業技能及穩定居所，小毅過去多從事餐飲外場等基層工作，然而因工作制度與福利條件不佳，導致就業穩定度不高，甚至一度陷入生活困境，對未來感到迷惘與無力。

在慈善單位社工轉介下，小毅來到台南就業中心尋求協助。就服員透過深入晤談，了解其就業歷程與需求，考量其具備餐飲外場經驗且有持續投入意願，遂以「穩定就業」與「長期發展」為目標，協助媒合具制度保障及發展性的職缺。

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在輔導過程中，就服員協助小毅改善儀容與外在形象，提升求職信心；同時鼓勵參加「青年職得好評計畫」，於就業前透過職涯諮詢服務，協助其釐清職涯方向、建立正確就業觀念，亦持續陪伴與鼓勵小毅，協助其強化職場人際互動能力與適應技巧，並陪同參與徵才活動，從履歷準備到面試應對給予實質協助。經多次努力後，小毅逐漸展現穩定度與積極態度，最終獲得滿意的餐飲外場職缺，並可於穩定就業後提供獎勵金支持，以減輕初期經濟壓力，提升持續工作的動力。

公司為協助新進人員順利銜接工作，小毅於入職初期先至總店接受完整職前教育訓練，並參與新店開幕前的籌備作業。透過二個多月的實務歷練，不僅累積專業能力，也提升對工作的認同感與穩定度，逐步邁向自立生活的目標，深獲公司主管肯定。

小毅表示，過去總覺得自己只能獨自面對生活的壓力，對未來缺乏方向，但在台南就業中心就服員協助及陪伴下，運用面試整備服裝服務計畫，不僅改善儀容整潔，讓他重新找回信心。參加青年職得好評計畫，更加瞭解自身優劣勢、確定求職方向，而且還可獲取獎助金舒緩經濟壓力，一切都逐漸在好轉中，自己也會更加努力。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，勞動部提供青年多元的就業資源，其中「協助特定對象及弱勢者求職面試整備服裝服務計畫」可協助經濟能力薄弱，難以負擔自身的服裝儀容整理之求職人，購置適當的衣著、鞋襪、剪髮或簡易美容清潔用品及面試期間所需餐食、車資。協助弱勢求職者從內到外、做好求職準備，以最佳的狀態提升面試成功機率。

為協助目前未就學、未就業且為失業期間連續達6個月以上的15歲至29歲青年朋友，提供「青年職得好評計畫」，青年朋友參加此計畫並透過公立就業服務機構提供深度諮詢、職涯測評工具等，以提升個人求職能力，期精準媒合工作機會，青年在穩定就業滿3個月後，即可領取3萬元尋職就業獎勵金。希望青年朋友可多加運用，為自己翻轉人生，開創「薪」未來。

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