協助疏導社區倒垃圾人潮 保全遭垃圾車撞擊身亡

南部中心／莊舒婷、陳家祥、曾虹雯、鄭兆佐 高雄市報導

高雄一名68歲的大樓保全，27日晚上協助住戶倒垃圾和幫忙交管時，卻遭垃圾車輾壓，送醫不治；這名保全在大樓服務15年，相當熱心，與住戶互動就像朋友一般，住戶相當不捨。垃圾車的駕駛沒有酒駕，疑似視線死角沒注意到，被依過失致死罪嫌移送偵辦。





協助疏導社區倒垃圾人潮 68歲保全遭垃圾車撞擊身亡

垃圾車駕駛疑似沒注意前方保全，將他輾過導致保全送醫後身亡。（圖／番社畫面）監視器拍下，機車後座乘客，緊急揮手，示意垃圾車趕緊停下，只見垃圾車車身明顯晃動了一下，另一名機車騎士趕緊騎到車前阻擋，因為此時一名保全人員已經被壓在車底。聲源：遭撞保全同事：「因為垃圾車在這邊停，他是好心我們當班的好心，過來這邊幫忙交管讓他過去，結果那個垃圾車司機大概沒有看到他，從他身上壓過去。」救護車獲報趕到現場，不過此時遭垃圾車撞擊的男子，已經沒了生命跡象。高市警左營分局副分局長趙副丞：「適逢附近大樓保全莊姓男子站立於垃圾車前方，盧男疑因起步行駛，致與莊男發生碰撞，莊男倒地受傷，經送往醫院急救於22時15分宣告不治。」

協助疏導社區倒垃圾人潮 68歲保全遭垃圾車撞擊身亡

騎車後座乘客發現車底有人，趕緊揮手示意駕駛停車。（圖／翻攝畫面）事發地點就在高雄左營區，這一棟大樓外，當時68歲的莊姓保全，就是站在這棵樹旁邊幫忙，遭到39歲垃圾車駕駛盧姓男子撞上，根據了解，莊姓保全已經在這棟大樓服務15年，相當熱心，不只在倒垃圾時協助疏導，平時也會幫忙注意周邊交通狀況，與住戶互動就像朋友一般。聲源：遭撞保全同事：「他只要有上班的期間，他都會協助清潔隊在那邊指揮交通，他出於好意，以前我們在這邊都注意到他是這樣幫忙的，相當好我們住戶對他評價相當好，熱心負責心腸好，在你沒有來以前，我們有一個住戶就下來了也是來問這個，都很不捨有住戶還掉眼淚。」高市府環保局環衛科長周經棟：「環保局於第一時間對於家屬表達慰問及關心之意，後續亦會全力配合警方調查及負起相關賠償責任。」垃圾車駕駛到職約三年，沒有酒駕，疑似視線死角沒注意到人釀禍，警方依過失致死罪嫌移送偵辦，環保局承諾將再加強行車教育訓練及宣導，避免類似意外發生，只是熱心保全一如既往熱心幫忙，自己卻不幸遭撞身亡，實在令人相當不捨。

