協助破解張文筆電加密軟體？ 華碩澄清是誤解、非事實

北檢偵辦張文北市隨機殺人案，透過人員努力成功破解被嫌犯燒毀的筆電。而華碩今（16）日發出聲明，媒體報導華碩協助「破解」或「繞過」磁碟加密軟體BitLocker，說法屬誤解，並非事實。

針對媒體報導稱檢警要求並感謝華碩協助破解張文所使用之ROG筆電硬碟中的BitLocker一事。華碩透過官網澄清，由檢警提供給華碩協助處理的涉案筆電硬碟，當時並未設定Microsoft Windows作業系統的BitLocker加密機制，可以一般本機帳號登入，並無任何加密設定。

華碩說明，僅依市刑大之要求，提供一台相同型號筆電，以協助警方在相同系統環境下進行資料讀取。媒體所稱「破解」或「繞過」BitLocker的說法皆屬誤解，並非事實。

責任編輯／洪季謙

