協助移工順利轉換雇主 中彰投分署設轉換中心留住關鍵照護人力！
為穩定勞動力並協助移工順利轉換雇主，勞動部勞動力發展署於112年2月24日在中彰投分署彰化就業中心成立全國第一個「雇主聘僱移工轉換服務中心」(後稱轉換中心)，提供專業協調與媒合，以114年為例，截至11月底，已協助超過2000名移工成功轉換工作。來自菲律賓的單親母親西卡擁有6年重度照護經驗，這次卻因照顧失智者與原雇主產生誤解，以及超出負荷的家務工作，最後雙方合意終止聘僱關係。在轉換中心雙語人員一對一協調與積極溝通下，為西卡成功媒合新雇主(見圖)，順利轉換工作，為台灣社會面對超高齡化挑戰留住專業照護人力。
轉換中心表示，為了讓移工在轉換雇主時不再手足無措，中心從三大方向著手，包括提供雙語溝通、保障移工權益與公平聘僱、促進不同族群的和諧共處等等。中心也進一步提供四大貼心做法，包括案件從頭到尾都有雙語專人協助、提供友善的自辦流程、工作日開放媒合與開出證明文件，並串起政府與民間力量，一路陪伴移工安心完成轉職流程。
中彰投分署「雇主聘僱移工轉換服務中心」提供越南、印尼、泰國、菲律賓四國母語及「雙語一案到底」專人服務，有效協助移工克服語言及資訊障礙，大幅提升移工求職能力與媒合效率，同時助益有需求的雇主接續聘僱移工，創造勞雇雙贏局面。移工及雇主如有相關轉換聘僱問題，可洽轉換中心服務專線04-7266521，將有專人協助。
