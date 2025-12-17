協助精神康復者及照顧者 台南展示社區支持網布建成果

社區心理衛生中心為精神康復者設計職能訓練工作隊，如烘焙課學習。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕新版精神衛生法去年上路，台南市衛生局積極布建精神康復者及照顧者在社區支持服務資源，今天(17日)在麻豆曾文市政園區展示南市布建社區支持網路的成果，期能打破社會對精神疾病的汙名化。市長黃偉哲出席肯定精神康復者的努力，也強調市府將持續強化跨機構的服務網絡，鼓勵更多有需求的家庭勇敢踏出復原的第一步。

黃偉哲說，現代社會許多人肩負高度工作、家庭壓力而產生精神困擾課題，在治療過後重新回歸社會時，就需要市府提供一個中介機會，讓康復者先適應社會生活，感謝機構及民間力量的投入，與市府共同協助精神康復者自立展開新生活，使其回歸社會甚至回饋社會。

機構提供精神康復個案服務與資源連結。(記者楊金城攝)

台南市衛生局各區社區心理衛生中心的職能治療師團隊攜手機構設計一系列的職能訓練工作隊，如烘焙、洗車、公文傳遞及居家清潔服務等，為精神康復者重建日常生活與職業參與的能力，得以銜接回歸社會。

包括高雄榮民總醫院台南分院、奇美醫院、衛福部新營醫院、嘉南療養院、多家衛生所、精神康復機構及關懷協會，展示參與社區支持網路的服務成果。像台南市穀粒禾禾身心關懷協會、安平康復之家申請「精神病病人及家庭支持服務」，提供個案服務與資源連結。衛福部嘉南療養院、台南市寸心康舟身心關懷協會申請「精神病病人社區居住方案」，讓康復者在更友善、支持性的社區環境中生活，邁向獨立與復元。

學員小誠(化名)分享參加職能活動學到實用的工作技能回到職場，並由心衛中心轉介後，入住社區居住家屋。生活不再只有一個人，不只有家屋的夥伴，也有參與職能活動的學員可以互相分享工作經驗，心裡更踏實。

衛福部新營醫院復康足球隊。(記者楊金城攝)

台南市衛生局積極布建精神康復者及照顧者在社區支持服務資源，今天(17日)展示南市布建社區支持網路的成果。(記者楊金城攝)

