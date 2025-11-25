協助街友社工恐斷層 北市社會局擬增人力計畫

（中央社記者劉建邦台北25日電）台北市議員發現協助街友的社工及民團人力出現年紀偏大，擔憂出現斷層，應增人力並訂定招募計畫。社會局今天表示，估明年提出增加人力計畫，如擴大補充民團社工等措施因應。

依台北市社會局資料，統計至今年第3季，北市列冊街友共402人，包含在台北車站附近有202人（佔全市50.25%）、以萬華區為主的共102人（佔25.37%）。

民進黨台北市議員林延鳳今天在議會民政委員會提案時說，北市街友約8成是從外縣市跨境，幾乎在台北車站附近及萬華區，資料顯示，協助街友的社會局及民間團體社工出現人力有限且年齡偏大等狀況。

林延鳳說，協助街友工作內容特殊，除可能以男性為主，還需具社會經驗，加上工作時間在深夜，間接影響招募人員，提案建議市府增加相關人員編制，並制定招募計劃，避免出現人力斷層。

列席議會委員會的北市社會局局長姚淑文答詢，有持續評估，因協助照顧街友確實不易，明年提出增加人力等計畫，人力主要針對台北車站及萬華區，但也會訓練其餘行政區社工，盼提升處理街友經驗值。

社會局會後以資料表示，為提高街友服務量能，2005年補助民間團體辦理服務街友，今年補助民團5名社工，其中1名為街友外展服務社工。

社會局表示，北市街友近80%集中在萬華區及中正區（台北車站），預計11月27日召開街友業務聯繫會議，自明年起擴大補助民間團體社工人力，將增加2名街友外展社工人力配置，投入街友聚集區域（中正區、萬華區），降低現行街友社工負荷。

社會局表示，除萬華區及中正區（台北車站）有街友專責小組共6名社工，其餘各處街友將爭取社安網社工及所轄12區社會福利中心社工提供服務。

社會局也針對每年新進人員訓練辦理街友議題分享及課程，社會局表示，將擇定具潛力工作人員，加強街友服務知能，當成為儲備人力。（編輯：方沛清）1141125