協助解決勞資問題 嘉縣新增免費律師諮詢

為協助民眾解決複雜的勞資問題，嘉義縣政府聘請專業勞動律師提供現場諮詢服務，今年度首次服務為1月28日（星期三）下午時段，歡迎民眾多加利用。

隨著大型企業逐步進駐嘉義，勞資關係日趨多元，勞資雙方面臨糾紛時，常併同涉及民、刑事領域，為協助雙方快速解決問題，縣府勞工暨青年發展處聘請專業律師為民眾提供專業性的法律諮詢服務，使雙方迅速知悉法令規範，謀求勞資和諧。

勞青處舉例，勞動基準法第12條規定，勞工若違反勞動契約或工作規則，情節重大或故意洩漏雇主技術上、營業上之秘密，致雇主受有損害，雇主可不經預告終止契約。但實務上，違反契約或規則情節重大以及洩漏營業上的祕密常涉及不確定法律概念，或尚需經民刑事法院判斷，往往爭議較為繁雜，需要專業的律師諮詢。

1月28日下午2點至5點將在縣府勞資爭議調解室辦理勞資專業律師諮詢服務，諮詢時段為30分鐘，採預約登記制，請親至勞青處現場登記。如尚有名額，將於諮詢前3日開放網路預約，有需求民眾可至勞青處臉書（搜尋：有青嘉大聲）預約登記，如名額已滿，亦可預約2月9日及25日的場次。

勞青處長陳奕翰提醒，預約民眾務必提早5至10分鐘抵達，並攜帶身分證核對，如需取消預約，請於3日前電話通知，避免浪費資源，勞工或雇主有勞動法令疑義，亦可直接洽詢05-3620128轉8018、8023嘉義縣政府勞青處。

