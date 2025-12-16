即時中心／林耿郁報導

近期台灣「小紅書」打詐爭議不休；但路透社調查報導指出，臉書母公司Meta，可能才是真正的詐騙最大來源；該公司標榜經審核的「認證廣告夥伴（Badged Partner）」制度，實際上已被部分其他國家廣告代理商濫用，直接協助推播詐騙廣告，且臉書雖然知情，卻並未積極處理。

錢錢太香？路透社特別報導，該社記者傑夫‧霍維茨（Jeff Horwitz）以實驗方式，親自設計並投放宣稱「每週投資報酬率10%」的廣告內容，換算年化報酬率竟超過14,000%，明顯不合常理。

廣告 廣告

但儘管這則詐騙廣告內容，符合Meta禁止的「快速致富」詐騙樣態，仍順利通過審核上架推送，在美國、歐洲、印度與巴西等國，觸及超過2萬名用戶，還收到數十筆來自各國民眾的熱切詢問。

首先傑夫在Meta官方「夥伴名錄」中，聯繫到多家被列為「可信專家」的廣告代理商。

這些代理商不僅不拒絕違規內容，還反過來向客戶宣稱可透過「特殊廣告帳戶」避開Meta平台的自動審查，但需要客戶支付「較高佣金」與「加密貨幣」費用，即可上架投放。

調查發現，部分代理商實際與中國大型廣告集團合作，使用須人工審核、但通過後受系統保護的帳戶投放廣告。

Meta內部文件顯示，公司早已知悉該體系長期遭濫用，但仍因相關業務每年帶來數十億美元收入，而遲遲未徹底整頓。

更引發爭議的是，Meta的AI人工智慧廣告工具，還主動建議產生「更具吸引力」的替代廣告版本，包括AI生成的人像、以及比原版更具誤導性的文字敘述，部分內容已經逾越《路透社》的記者倫理規範，甚至有違法之虞。

Meta發言人回應表示，公司政策禁止合作夥伴協助違規投放廣告，並在路透社提出具體證據後，已關閉夥伴名錄頁面，並表示將對相關代理商、整體制度展開檢討。

記者的假廣告在上線數日內獲得數百次點擊，吸引到包括失業者在內的民眾主動聯繫；凸顯大型社群平台協助擴散，對全球用戶構成嚴重的詐騙風險。

《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

原文出處：快新聞／協助詐騙？臉書「這機制」遭多國濫用 AI還幫「改善」詐欺廣告內容

更多民視新聞報導

小紅書被禁不冤！4社群平台配合政府 「涉詐帳號」下架數據出爐

簡舒培喊雙城論壇反應小紅書別當"龜孫子" 蔣萬安冷回:留給議員

小紅書遭封1年主因曝光 海基會證實曾做「這件事」

