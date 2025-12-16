協助警政單位志願服務，中市府警察局頒獎表揚績優警察志工。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】臺中市政府警察局辦理114年下半年度警察志工聯繫會報，警察局陳宗能副局長與臺中市警察志工大隊張世欣大隊長，共同於會中轉頒內政部114年志願服務績優志工金、銀質獎牌21人、臺中市志願服務獎勵21人，並頒發該局辦理志工業務績優團體第二分局等6個單位、警察局志工楷模66人，感謝他們在警察志工崗位上的付出與辛勞。

本次受獎代表中更有三位志工夥伴，服務時數超過5,000小時，深獲運用單位警察同仁的肯定和推崇，各位志工楷模除了平時協助警政單位，提供民眾報案及櫃臺諮詢服務外，還配合犯罪預防宣導及社區關懷服務，從事志願服務工作，服務態度主動積極，任勞任怨，令人敬佩。

中市府警察局頒獎表揚績優警察志工，與會來賓大合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

陳副局長表示，志工的精神就是付出，不求回報，也就是無所求的付出，警察志工楷模頒獎典禮非常重要，不僅是和所有警察志工分享獲獎喜悅，更要感謝所有警察志工們，因為有大家的熱情付出，讓臺中這座美麗的城市充滿活力，處處瀰漫著溫情，尤其當民眾走入每一處警察機關，都可以看到警察志工夥伴，熱忱貼心的服務身影，正是我們臺中市最溫馨動人的生活圖象。

會中陳副局長也特別感謝警察志工大隊長張世欣，所帶領的「警察志工大隊」以及「警察志工協會」對警察同仁的支持；警察工作千頭萬緒，亟需民間資源支持，「警力有限，民力無窮」不僅僅只是一句口號，警察局同仁更是深刻感受到張大隊長的熱心付出，更是印證了志工大隊就是警察最有力的後盾，臺中市的治安表現有今天優質的成績，志工的熱心協助，實在功不可沒，期許大家繼續在「警民合作、共維治安」的道路上一起努力。

張大隊長則在接續的致詞中，感謝吳局長所帶領的警察團隊為臺中市優質的治安所做出的貢獻，無論是在「掃黑」、「緝毒」、「肅槍」及「打詐」等治安維護，以及維護市民交通安全方面，都展現亮麗的成績，社會大眾應多給警察關懷與支持，以鼓舞警察士氣，本次會報在現場與會人員的熱情合影聲中，畫下完美的句點。