協助遊民重返職場，台中勞工局多元管道建構就業支持網絡。 （圖：中市府提供）

為協助遊民順利重返職場，台中市政府勞工局近年持續結合市府各單位、友善廠商及民間遊民服務團體，建立完善的就業支持網絡。勞工局表示，透過多元措施，陪伴遊民逐步穩定就業，邁向自立與脫貧之路。

勞工局指出，透過提供求職前、中、後階段就業整備暨心理諮商輔導服務，搭配成長團體、職場倫理養成暨職業探索就業培力工作坊及徵才活動等多元措施，陪伴遊民逐步穩定就業，邁向自立生活。勞工局舉例，曾因傷病與身心困境而中斷工作的阿晶（化名），今年初經過社會局遊民中繼住宅社工轉介至勞工局就服處，協助就業，經過遊民就業服務計畫業務輔導員提供就業諮詢，了解阿晶過往工作經歷以及目前身體狀況，協助篩選適合職缺、面試演練及提供求職面試所需車資、服裝等，並陪同阿晶與雇主進行面試，最後順利錄取社區秘書一職。

勞工局表示，在阿晶就業後，業務輔導員持續追蹤他的身心與工作適應情形，評估健康狀況與職場壓力後，協助與雇主溝通，轉換至社區公設吧檯服務員等較穩定的工作職務，並連結心理諮商資源，協助他在就業初期，穩定情緒、建立職場信心。透過跨資源整合與輔導員長期陪伴，逐步穩定就業，重拾生活信心，也展現市府推動遊民就業服務，協助個案從媒合到穩定就業的具體成果。

勞工局長林淑媛表示，市府在推動遊民就業服務時，特別重視個案的實際需求與就業歷程銜接，透過「遊民就業服務計畫」由專責人員擔任單一窗口，提供個別化就業評估與職涯引導，並依個案狀況安排適切的工作媒合與後續關懷輔導。

市府同時整合公私部門資源，持續開發友善職缺，並透過就業培力相關措施，協助個案逐步累積職場經驗、提升穩定度，讓重返職場不再只是短暫嘗試，而是邁向自立生活的重要一步。

中市就業服務處指出，為協助遊民取得短期就業機會，市府善用中央相關就業資源，推動臨時工作津貼專案、多元就業開發方案津貼及職場學習與再適應計畫，以漸進式方式引導遊民重返職場，並持續輔導遊民銜接回一般職場穩定就業。同時提供「一案到底」的就業服務模式，由業務輔導員全程陪伴與關懷，相關服務資訊可洽04-2228-9111分機36200，將由專人提供服務。（寇世菁報導）