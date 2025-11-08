協同中學弦樂團高鐵嘉義站快閃演奏 驚豔南來北往旅客
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】高鐵嘉義站今（8）日下午，協同中學弦樂團員聚集在一起，為南來北往的旅客帶來藝術驚喜！來自嘉義縣協同中學弦樂團於車站大廳快閃演奏2首經典名曲，不僅展現平時練習成果，也深刻觸動旅客心弦，贏得熱情掌聲與鼓勵。
「協同弦樂團」連續7年代表嘉義縣參加全國學生音樂比賽，榮獲高中職B組優等，每次活動均獲得好評，今天第一次在高鐵大廳演出，黃淵泰校長表示：同學有機會在高鐵車站體驗不一樣的表演方式，是非常難得的練習機會，讓學生們在大型公共場合累積實戰經驗，並分享音樂的美好，期許未來同學能保持對音樂的熱愛，更將音樂的喜悅，分享給身邊的人們，讓更多人感受音樂的魅力。
本次演出由指揮家林昌龍老師帶領，演出的2首曲目分別是德國浪漫主義作曲家卡爾·藍乃克Serenade op.242 in G Minir,Marcia,1st mvt, Molto Moderato《G小調弦樂小夜曲》的第一樂章。它以 莊重的「進行曲」風格展開，樂曲氛圍內斂，帶有沉靜的憂鬱感，展現了十九世紀末弦樂作品的細膩情感。另一首曲目為Passacaglia, Largamente 是源於巴洛克時期的一種嚴肅變奏曲式，以固定低音反覆為特徵，氣勢恢宏，展現出寬廣且莊嚴的音樂氛圍。
高鐵嘉義站朱立中站長表示：歡迎協同弦樂團的表演，同學們來到車站演出，不僅帶給旅客驚喜與感動，更讓嘉義站洋溢著濃厚的藝文氣息，期許透過多元且豐富的展演活動，將文化與藝術氛圍浸潤車站各個角落，展現出高鐵嘉義站充滿在地活力的藝術創意。嘉義高鐵站大廳擁有挑高的設計和良好迴音，能讓弦樂的聲音聽起來特別優美、宏亮，為來往的旅客帶來意外的藝術驚喜與旅途中的小確幸。
後援會會長廖弘仁表示：音樂，可令人徜徉其中、魂牽夢縈，樂器的旋律，出自音樂家之手這些人文的樂章透過人運用樂器詮釋，帶來豐富生命的精神資糧。希望藉由音樂的推廣，鼓勵人們多到戶外走走，接受音樂與自然樂音合而為一的洗禮為生命帶來精彩的火花，整個活動完美演出，獲得喝采。
弦樂團小提琴首席翁盈萱自信地表示：音樂豐富了他的生活，不管到哪裡演出，都是希望以音樂散撥愛與關懷，希望能讓大家喜歡上音樂，療癒心靈，感動自己及周遭朋友。協同學生除了在課業上有優異的表現外，在其他方面更有傑出亮麗的成績。
校長黃淵泰表示：協同中學弦樂團參與各項校內外演出活動，與校內師生和社會大眾分享弦聲之美。協同不斷用創新、活潑的方式將公益融入學生的生活中，鼓勵同學用不同的方式積極參與社會公益，以實際行動支持公益活動，希望能將幸福的樂音傳至每個角落，開啟生命的幸福與燦爛，為社會貢獻暖暖的心意。
圖說： 嘉義協同中學弦樂團今日下午聚集在高鐵嘉義站，為南來北往的旅客帶來藝術驚喜！來自嘉義縣協同中學弦樂團於車站大廳快閃演奏2首經典名曲，不僅展現平時練習成果，也深刻觸動旅客心弦，贏得熱情掌聲與鼓勵。（記者吳瑞興翻攝）
