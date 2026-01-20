協和電廠土壤污染審查在即！環團籲市府駁回台電「偷吃步」方案

環團今日指出，傳出基隆市政府將於本周四針對協和電廠召開土壤汙染審查會議，呼籲基隆市政府別軟化，駁回台電「偷吃步」的應變計畫。（本報資料照片）

協和電廠因有土地污染，已在去年8月由基隆市政府公告為污染整治場域，環團今日指出，傳出基隆市政府將於本周四針對協和電廠召開土壤污染審查會議，呼籲基隆市政府別軟化，駁回台電「偷吃步」的應變計畫，要求提出完整土壤整治計畫，並比照桃園市處理RCA土壤及地下水污染案，公開協和電廠土污整治相關資訊並納入公民監督，以及除役協和三、四號機組，停止繼續污染。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，台電被爆料長期重金屬與多氯聯苯等各項毒物嚴重污染土壤，不但未公開道歉，竟提出「土壤整治草率版」蒙混，希望市府能先同意拆除煙囪、已經除役的一二號機組與部分辦公室，但這已是四接「先拆後建」的實質開發計畫，這種走後門、抄近路、包藏禍心的做法就是把基隆市民、基隆市府、審查委員當成笨蛋。

看守台灣協會秘書長謝和霖則表示，台電還自提應變必要措施計畫書，企圖以粗糙的污染土壤開挖、暫存、清運處理作業，然據土污法，應變必要措施的發起人應為基隆市府，旨在減清污染危害或避免污染擴大，不是讓污染行為人急就章，草率移除污染土方後趕緊開發，建議基隆市府直接駁回。

他也呼籲，基隆市府嚴審台電的污染控制計畫，並於召開審查會議時，通知守護外木山行動小組的相關團體以利害關係人身份出席會議，落實民主、公正、公開行政原則。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，台電調查報告顯示，協和電廠土污成因包含「飛灰飛散」，協和3、4號燃油機組原定2024年12月除役，目前卻繼續使用，若要改善土壤污染，應早日除役，不應一邊繼續排放污染，一邊審查應變計畫。

她也提到，桃園市政府就RCA土壤及地下水污染案，設置「監督小組」，納入民間團體及附近里辦公室代表監督整治狀況，並設置平台公布相關報告及審查會議紀錄，盼基隆市政府比照辦理，就協和電廠土壤污染整治案，設置「監督小組」，納入民間團體及附近里辦公處共同監督污染情形及整治進度，並於環保局網站設置「監督小組資訊公開平台」，向社會大眾充分揭露協和電廠土壤污染情形及整治進度。

