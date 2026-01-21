協和電廠土壤污染案 市府將採嚴謹態度應變

針對各界關注的台電協和電廠土壤污染現況，環保局長馬仲豪強調，確保市民健康與環境品質，市府立場清晰明確，秉持「依法維護市民權益、尊重中央專業審認」的原則，將採取最嚴謹且務實負責的態度處理。

環境部環境管理署於114年6月12日會同基隆環保局，進行協和電廠土壤及地下水污染查證，查證報告顯示，協和電廠1、2號機組區土壤總石油碳氫化合物濃度為42,400毫克/公斤，超過土壤污染管制標準42.4倍，污染事實明確且屬嚴重污染。為了釐清相關法律適用疑義，市府函請中央主管機關環境部，針對法規與應變程序進行釋示。

廣告 廣告

馬仲豪局長指出，去年9月已接獲環境部正式函文，該函明確指出「鑑於該區歷經多年，總石油碳氫化合物濃度仍有偏高情形，污染來源可能來自已停止運作之1、2號機組，相關區域之土壤污染情形，即有進一步擴散之虞。環境部並認為，移除地上機組設施「將有減低污染危害效益」。協和電廠於114年10月提送「應變必要措施計畫」中，提及對「污染風險」的判斷，目的在為盡速控制污染危害與擴大。

市政府為了避免現存污染持續深化影響市民權益與生態環境，且尊重中央主管機關環境部的判斷與法律見解，依據土污法相關規定，為減輕污染危害或避免污染擴大，近期將由府內各局處委員與府外具相關專業之委員，依法組成「土壤及地下水污染場址改善推動小組」審查台電所提「應變必要措施計畫」及「土壤污染調查及評估計畫」。

環保局說明，待審查過後，協和電廠將再提出「土壤污染整治計畫」，再經由土壤及地下水污染場址改善推動小組進行嚴謹的進一步審查，於整治完成且經科學驗證，符合管制標準規定後，公告解除整治場址列管，僅速還給市民乾淨的土地。

馬仲豪強調，市政府將依法為市民權益做最嚴格的把關，透過合議制的專業委員會及嚴謹的程序，守護市民的生活環境與永續發展。