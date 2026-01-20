協和電廠土汙案22日審查 環團籲駁回

基隆協和電廠土壤汙染案22日召開審查會議，環團呼籲基市府駁回台電「偷吃步」的應變計畫。（本報資料照片）

基隆市政府22日將召開協和電廠土壤汙染審查會議，環保團體呼籲市府別軟化，應要求台電提出完整的土壤整治計畫，基市環保局長馬仲豪表示，協和電廠汙染事實明確且屬嚴重汙染，市府會採取最嚴謹且務實負責的態度處理。環團昨呼籲，基市府駁回台電「偷吃步」的應變計畫，並比照桃園市處理RCA土壤及地下水汙染案，公開協和電廠土汙整治相關資訊並納入公民監督，以及除役協和三、四號機組，停止繼續汙染。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，台電提出「土壤整治草率版」蒙混，希望市府先同意拆除煙囪、已經除役的一二號機組與部分辦公室，但這已是四接「先拆後建」的實質開發計畫，這種走後門、抄近路、包藏禍心的做法就是把基隆市民、基隆市府、審查委員當成笨蛋。

廣告 廣告

環境部環境管理署去年6月12日會同基隆市環保局查證協和電廠土壤及地下水汙染，報告顯示協和電廠1、2號機組區土壤總石油碳氫化合物濃度為每公斤4萬2400毫克，超過土壤汙染管制標準42.4倍，汙染事實明確且屬嚴重汙染。

不過，馬仲豪說，去年9月環境部發函指出，該區汙染來源可能來自已停止運作的1、2號機組，並認為移除地上機組設施有減低汙染危害效益。

他強調，市府將由府內及專家、學者組成「土壤及地下水汙染場址改善推動小組」，審查台電所提「應變必要措施計畫」及「土壤汙染調查及評估計畫」，待審查後，協和電廠必須再提出「土壤汙染整治計畫」，再經該小組進一步審查，於整治完成且經科學驗證，符合管制標準規定後，環保局才會公告解除整治場址列管。

台電回應，已依法提送應變必要措施及土汙調查評估計畫，將配合22日基隆市府審查會議，於會中充分說明相關改善計畫。未來也會在監督下執行土汙改善，做好整治的工作。