協和電廠土汙22日審查 基市府：依法嚴審 維護市民權益

基隆市政府22日將召開協和電廠土壤汙染審查會議，環保團體呼籲市府別軟化，應要求台電提出完整的土壤整治計畫。基市環保局長馬仲豪表示，市府立場清晰明確，秉持「依法維護市民權益、尊重中央專業審認」的原則，採取最嚴謹且務實負責的態度處理。

馬仲豪表示，環境部環境管理署於去年6月12日會同環保局進行協和電廠土壤及地下水汙染查證。查證報告顯示，協和電廠1、2號機組區土壤總石油碳氫化合物濃度為每公斤4萬2400毫克，超過土壤汙染管制標準42.4倍，汙染事實明確且屬嚴重汙染。為釐清相關法律適用疑義，市府函請中央主管機關環境部針對法規與應變程序進行釋示。

馬仲豪指出，去年9月環保局接獲環境部正式函文，該函明確指出「鑑於該區歷經多年，總石油碳氫化合物濃度仍有偏高情形，汙染來源可能來自已停止運作之1、2號機組，相關區域之土壤汙染情形即有進一步擴散之虞。」，環境部認為移除地上機組設施「將有減低汙染危害效益」。協和電廠於114年10月提送之「應變必要措施計畫」中提及對「汙染風險」的判斷，目的在為盡速控制汙染危害與擴大。

馬仲豪說明，基市府為避免現存汙染持續深化影響市民權益與生態環境，且尊重中央主管機關環境部的判斷與法律見解，依據土汙法相關規定，為減輕汙染危害或避免汙染擴大，近期將由府內各局處委員與府外具相關專業之委員依法組成「土壤及地下水汙染場址改善推動小組」審查台電所提「應變必要措施計畫」及「土壤汙染調查及評估計畫」。

馬仲豪說，待審查過後，協和電廠將再提出「土壤汙染整治計畫」，再經由土壤及地下水汙染場址改善推動小組進行嚴謹的進一步審查，於整治完成且經科學驗證，符合管制標準規定後，環保局會公告解除整治場址列管，盡速還給市民乾淨的土地。

馬仲豪強調，基市府將依法為市民權益做最嚴格的把關，透過合議制的專業委員會及嚴謹的程序，守護市民的生活環境與永續發展。

