協和電廠天然氣設施鄰近市區 基市府召開安全減災會議

台電推動協和電廠轉型為天然氣電廠，將填海造陸設置第四天然氣接收站及卸收碼頭。基市府24日就改建工程舉行安全減災會議，就安全防災措施進行討論。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

台電預計推動協和電廠轉型為天然氣，將填海造陸設置第四天然氣接收站及卸收碼頭，並增設液化天然氣儲槽及氣化設施，該計畫環評已於2月通過，由於天然氣設施距離市中心相當近，基市府24日就改建工程舉行安全減災會議，就安全防災措施進行討論。基隆市長謝國樑強調，為兼顧市民安全與台灣能源發展，市府將依據委員所提之建議嚴格把關，期能全面提升市府對重大能源設施的災害防救能力。

台電預計於基隆市執行協和發電廠更新改建計畫，內容包含填海造陸設接收站及碼頭，增設液化天然氣儲槽及氣化設施，並汰除原有燃油機組並改建為燃氣複循環機組，雖受環團質疑安全及汙染問題，但環評仍於2月26日經環境部決議通過。

由於天然氣儲槽距離基隆市中心相當近，為因應未來可能產生的災害，基市府昨日於基隆市災害應變中心召開會議，並邀請防災領域專家學者擔任委員，就協和電廠改建工程安全議題討論，提供市府安全把關建議。

市府指出，會中委員建議應要求協和電廠提出完整安全防護計畫書，並請台電就可能發生的風險事件進行量化分析，作為市府研擬後續災害搶救策略之依據，並請市府檢視基隆市現有救災量能，評估是否足以因應未來可能的災害需求。

謝國樑表示，協和改建計畫應公開透明，後續會議將請協和人員參與，並依委員意見執行計畫。

謝國樑強調，協和發電廠距離市中心甚近，為兼顧市民安全與台灣能源發展，市府將依據委員所提之建議嚴格把關，並從規劃到細部設計階段逐步落實相關安全措施，期能全面提升基隆市面對重大能源設施時之災害防救能力。

