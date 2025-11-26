協和電廠擬改建引爭議！謝國樑：沒有安全沒有電廠

基隆市長謝國樑（中）表示，市府將對協和電廠的改建案秉持最嚴格標準把關，確保民眾安全。（張志康攝）

台電協和電廠擬改為天然氣機組，基隆市政府日前舉行協和電廠改建安全及減災會議，會中要求協和發電廠提出完整安全防護計畫書。26日上午，基隆市長謝國樑重申：「沒有安全就沒有電廠。」並承諾市府將嚴格把關。

基隆市政府日前舉行協和電廠改建安全及減災會議，會中委員建議應要求協和發電廠提出完整的安全防護計畫書，並請台電就可能發生的風險事件進行量化分析，以做為市府研擬後續災害搶救策略之依據。也請市府全面檢視基隆市現有之救災量能，評估其是否足以因應未來可能的災害需求。

謝國樑26日上午出席白米甕籃球場啟用儀式，受訪時表示，市府日前邀請安全、消防等專家與會，舉行首次協和電廠安全減災會議，會中決議將於下次會議時，邀請台電與會，從規畫、施工等各方面，聽取相關領域專家的意見。他強調：「沒有安全就沒有電廠。」市府將以民眾的安全為前提，對台電的開發案做最嚴格的把關。

台電負責營建工程的副總經理鄭慶鴻也表示，所有的電力供應一定會先考慮地方安全，乃至於電廠及整個基隆市的安全，這不僅是台電必須做到的事情，也是基隆市長謝國樑的要求。他強調，台電一定會以安全為優先，並以穩定供電為這次改建最重要的目的。未來台電將秉持與地方共存共榮的精神，持續與地方互動。

