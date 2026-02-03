協和電廠改建 啟動採購廉政平台

台電攜手檢廉調啟動協和海事工程廉政平台。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

為確保國家重大能源建設推動，台電三日攜手經濟部、法務部與檢察、廉政、調查等機關舉行「協和電廠更新改建計畫—防波堤暨圍堤造地及ＬＮＧ卸收碼頭海事工程採購案」機關採購廉政平台宣示大會。

宣示大會由台電董事長曾文生主持，以「跨域合作、公私協力、行政透明、全民監督」精神，阻絕不當外力干預，致力讓工程公平公正、遵守法令且如期如質完成，達成穩定北部供電與減少空汙目標。經濟部常務次長賴建信、廉政署長馮成、基隆地檢署檢察長柯宜汾、基隆市調站主任黃淑華、經濟部政風處長紀嘉真、市府政風處長李國正等出席見證。

廣告 廣告

台電表示，為兼顧供電穩定與空品改善，推動協和電廠更新改建計畫，將四部舊燃油機組改建為兩部新燃氣機組，完工後可供給北東電網內用戶穩定電力，亦可減少百分之九十六的空汙排放、百分之五十二的溫室氣體排放。其中，海事工程涉及高難度的防波堤興建、填海造地及ＬＮＧ卸收碼頭設置。

台電指出，協和海事工程專業度高、採購金額龐大，且為國家重大能源建設，外界高度關注。為消弭外界疑慮並落實資訊公開，攜手廉檢調機關成立廉政平台，透過開放透明方式引進外部監督，協助重大採購案件完成。台電將定期與司法及行政機關交換意見，針對潛存風險及爭議問題建立預警與處理機制，不僅要防弊，更要興利，協助廠商專心履約。

台電說，「協和電廠更新改建計畫—防波堤暨圍堤造地及ＬＮＧ卸收碼頭海事工程採購案」工程辦理進度、相關會議紀錄及各項資訊將陸續揭露於官網廉政平台專區，邀請全民共同監督，透過行政透明杜絕外界不當干預，保障重大採購案的進度與品質。