協和電廠改建 基市府嚴把關

台電推動基隆協和電廠轉型為天然氣電廠，將填海造陸設置第四天然氣接收站及卸收碼頭，並增設液化天然氣儲槽等設施，計畫已於2月通過環評，由於天然氣設施距離市中心相當近，基隆市政府舉辦安全減災會議，討論安全防災措施，市長謝國樑強調，為兼顧市民安全與台灣能源發展，市府將依據專家、學者所提建議嚴格把關，提升市府對能源設施的災害防救能力。

台電預計於基隆市執行協和發電廠更新改建計畫，內容包括填海造陸設接收站及碼頭，增設液化天然氣儲槽和氣化設施，並汰除協和電廠原有燃油機組改建為燃氣複循環機組，雖受環團質疑安全及土壤汙染等問題，環評仍於2月26日經環境部通過。

由於天然氣儲槽距離基隆市中心相當近，為因應電廠未來可能產生災害，基市府於基隆市災害應變中心開會，邀請防災領域專家、學者擔任委員，就協和電廠改建工程安全相關議題探討，提供市府安全把關建議。

市府指出，會中委員建議應要求協和電廠提出完整安全防護計畫書，並請台電就可能發生的風險事件量化分析，作為市府研擬後續災害搶救策略依據，同時請市府檢視基隆市現有救災量能，評估是否足以因應未來可能的災害需求。謝國樑表示，協和電廠改建計畫應公開透明，後續會議將請電廠人員參與。他強調，市府將依據委員所提建議嚴格把關，並落實相關安全措施，期望能全面提升基隆市面對重大能源設施時的災害防救能力。