協和電廠污染超標42倍！吹哨者爆：污染土壤擬將離廠簡易處理

基隆市政府明日召開協和電廠土壤污染審查會議，將討論應變必要措施計畫，環團今日據台電內部吹哨者資料指出，該計畫就是讓污染土壤離廠簡易處理，擔憂全台面臨廢土之亂之際，若這種草率的規畫通過，協和電廠的污染廢土將再添亂，可能讓基隆市成為擴散源頭。

環團表示，據基隆市環保局回覆資料，協和電廠 1、2 號機組土壤總石油碳氫化合物濃度，超過管制標準42.4倍，污染事實明確，且屬於嚴重污染，環境部函文認為移除地上機組有助於降低污染危害，而協和電廠去年10月提送「應變必要措施計畫」，近期會進行審查，通過後，協和電廠會再提出土壤污染整治計畫，交由改善推動小組審查。

守護外木山行動小組召集人王醒之指出，據台電內部吹哨者提供資訊，台電的「應變必要措施」就是要讓污染土壤離廠處理，並用「客土回填」的方式簡易處理，更嚴重的是，這些受污染的廢土去化疑義，台電過去從未交代清楚。

他說明，經污染篩選後判定為高污染土壤，外運前應檢測污染物溶出試驗與確認土壤污染管制項目，以確認是否屬一般事業廢棄物且符合處理場相關允收標準，但先前協和電廠內「污水池／廢水處理池工程」所挖出的污染土方，台電自主檢查明明已經遭受重金屬與多氯聯苯等各項毒物嚴重污染，但事後仍送到一般棄土場處理，恐早已經造成污染擴散的後果。

王醒之呼籲，基隆市政府嚴格把關，駁回草率的應變必要措施計畫，要求先提出完整的土壤污染整治計畫，此刻國內廢土之亂已經難以處理，若協和電廠土污問題再由基隆擴散，只會亂上加亂。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅則表示，協和1、2號機自民國108年停機至今，排放的污染物風險有限，但原訂113年除役的協和3、4號機目前仍在運轉，風險更高，台電若有心要面對污染，應先停下3、4號機，並於進行完整的土壤污染調查後，再提出周延的整治計畫送審。

