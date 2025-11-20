協商不成就比民調？藍白2026如何整合 ​祕書長李乾龍鬆口「這模式可行」

國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌日前進行會談，雙方對於藍白合的意向明確，不過外界好奇在接下來的2026、2028選戰上，雙方要以什麼樣的模式進行合作？要比民調？縣市首長會是藍白正副搭配？對此，國民黨祕書長李乾龍今（20）日在中央黨部公告中央委員選舉公告，更鬆口藍白合的可行合作模式。

​李乾龍和組發會主委李哲華今日下午於國民黨中央黨部一樓大廳，張貼該黨第22屆中央委員選舉公告，訂於12月27日舉行投票，投票地點為各直轄市、縣市黨部投票所。李乾龍受訪時說，目前中央委員是190位，其中候補是一半，主席可以提滿，一般尊重現任連任，但目前有60位沒有益願連任，所以主席位提名滿190位，有意位參選的要找7位黨代表連署，就可以參加中央委員選舉。

針對藍白合，新北市長侯友宜認為，藍白合需要可接受的機制。李乾龍則表示，鄭麗文昨天講得很清楚，民調是非常可行的辦法，大家行之有年，如果沒有協商成功，那就用民調。藍白合經過大罷免，是一個很成功例子，回顧2024年藍白破局，那是很痛苦的經驗，所以要記取經驗。

而有關民眾黨提倡的「聯合政府」，外界關注有無可能藍白搭檔正副縣市長？李乾龍則表示，目前基隆市府是成功案例，但這看機緣，每個地方有不同機制，用聯合政府在地方政府合作，「我想也可行」。

