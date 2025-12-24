協商地點喬不攏！ 泰柬停火歧見陷僵局 陸派特使助調停

泰柬邊境衝突持續，雙方原訂24日的停火協商卻因為會談地點，出現重大歧見，陷入僵局。

泰國民眾流離失所聚臨時避難所，陸派特使調停泰柬邊境衝突。（圖／達志影像路透社）

泰柬邊境衝突持續升溫，雙方原定於24日進行的停火協商因會談地點產生重大歧見而陷入僵局。目前邊境地區武裝人員密集巡視，軍用車輛頻繁行駛，槍聲不斷。雙方爭奪的焦點是距邊境不到10公里的「677山」戰略高地。在僵持局面下，中國大陸外交部亞洲事務特別代表鄓錫軍已展開穿梭外交，致力促成和平解決方案。

泰國與柬埔寨邊境地區的緊張局勢仍在持續，雙方為爭奪重要戰略高地而發生武裝衝突。在邊境地區，隨處可見武裝人員進行巡視並檢查通過檢查哨的車輛，軍用車輛在道路上來回行駛，形成一片緊張氣氛。當地民眾表示，槍聲整夜不斷，交火時斷時續地傳來。這場衝突的核心在於雙方爭奪的「677山」，這座位於距邊境不到10公里處的山丘是前線重要的制高點，對控制該地區具有關鍵戰略意義。

泰柬雙方原本計劃於24日就停火條件進行協商，但在會談地點選擇上出現了重大分歧。柬埔寨方面以安全考量為由，要求將原定在泰國邊境城市尖竹汶的會談地點改至馬來西亞首都吉隆坡。然而，泰國方面態度強硬，堅決拒絕更改會談地點，導致和談陷入僵局。

面對這一緊張局勢，中國大陸外交部亞洲事務特別代表鄓錫軍已於18日前往柬埔寨，並計劃在為期5天的行程中與泰國進行穿梭外交。鄓錫軍強調，當前的首要任務是停止交火，並透過和平方式解決兩國之間的邊境爭端。

