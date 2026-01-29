協商無共識！綠批助理費除罪化過水協商 牛煦庭：不會借屍還魂自肥法案

記者楊士誼／台北報導

助理費除罪化黨團協商，爭執一小時後因雙方無共識，後續依立法院相關規定處理。（圖／翻攝自國會頻道）

助理費除罪化修法引起爭議，立法院司法法制委員會今（29）日針對國民黨立委牛煦庭版法案進行協商，民進黨立委陳培瑜批評，法案逕付二讀還要綠營幫忙補救，希望屆時不要看到過水協商，或是表決時夾帶陳玉珍「自肥」的版本。牛煦庭則強調「我就會堅持這個版本，請你放心」，不會出現「借屍還魂」的法案。最後協商無共識，會議裁示依照相關法規處理。

莊瑞雄表示，助理薪水跟福利提升各黨都不會有意見，但國民黨提修法卻讓助理炸鍋，就是因為想「摸蜆仔兼洗褲」，也知道藍營要解決「一些事情」。他指出，公費本是國家的水庫，變成立委的水庫就會有除罪化的疑慮。陳昭姿則表示，法規中的確有些規範不明確，當然不夠明確時是賦予立委高度明確的職權運作，不分黨派都發生助理費爭議，但法院對於助理費的定義也有歧義，至少要在法律上把助理費定義清楚。

廣告 廣告

提案的牛煦庭表示，修法讓輿論譁然是因為自己就是反對「大水庫理論」的人，在藍營版本中也是把錢由立法院匯款到助理的戶頭裡，法條中也清楚敘明，希望外界不實資訊到此為止。他指出，行政院主計總處的總預算編制手冊中有寫，民代待遇雖然編在人事費當中，但民代的公費、 研究費及助理人員待遇補助等，因此在法律上本就是補助性質。而政院版「民意代表支給條例」中也寫明「直轄市、縣市議會得編列議員助理補助費，補助議員聘用助理」。他強調，如果搞人頭、詐領，該被判刑還是會判刑。

沈伯洋指出，如果單純把福利、加給明文化是好事，但規定的「補助費」三個字跟法律關係是兩件事，關鍵是要如何看待法律的定性，名稱不會影響到法院認定立委跟助理之間的法律定性。在議員的部分大多數都認為是詐領，助理費本就實報實銷，人頭助理在交出名單時就有「使公務員登載不實」的問題，法院再以此延伸到詐領，進入貪污治罪條例，而法律上一直都認為這類行為是詐領與貪污，只有在高虹安案上不這樣認為。

林月琴則指出，為何此案不能好好討論，要抽出來逕付二讀？更重要的應該是監督機制，但沒有看到法案中有哪些監督機制，未來面對法院判決時是否又被認定是補助費，要怎麼用就怎麼用？陳培瑜也批評，逕付二讀真的很糟，而牛煦庭把外界批評形容成「以訛傳訛」，是藍營提修法出來洗白，還要綠營補救，是因為陳玉珍的修法提案才造成輿論反彈。她也強調，希望不要看到過水協商，或是夾帶陳玉珍「自肥」的版本。

牛煦庭則回應，如果只是過水協商，他就只會說「我堅持」，本質上修法就是增加助理的待遇，他也希望大家聚焦在提升助理待遇，既然現在有自己的版本「我就會堅持這個版本，請你放心」，不會出現「借屍還魂」的法案。陳培瑜反批，牛煦庭還是沒回答問題，這版本不只是洗白還是「假掰」，藍營到時候就會拿法制局的見解，又不願寫清楚法律定性，以達成除罪化的目的。經歷雙方一小時的爭辯後，主持會議的翁曉玲最後裁示，協商無法達成共識，後續依照法規處理。

更多三立新聞網報導

小雞焦慮了！中常委提案鄭麗文直接徵召新北市長 國民黨：按制度進行中

藍恐闖關助理費修法！公督盟怒斥惡法：誰支持誰就是貪污除罪化共犯

確定不去！立法院明審總統彈劾案 賴清德回函「不予列席」

怒揭16兆謠言！名醫砸近千萬資產「向館長、藍委宣戰」：敢接嗎

