協商無共識！藍白提先行動支新興計畫「放下黨爭」柯建銘：滿口瞎話

中央政府總預算案持續卡關，立法院國民黨、民眾黨團主張針對38項、共718億元的新興資本支出及新增計畫先行動支，立法院長韓國瑜今（28）日召集朝野黨團協商。國民黨團書記長羅智強呼籲民進黨團不要再堅持協商期，週五院會同意動支，才是放下黨爭、民生優先的示範；民進黨團總召柯建銘則批評「滿口瞎話」，要求總預算要處理就應全案處理，「不是讓你挑三揀四的」。由於各黨團意見分歧，韓國瑜最後宣布協商沒有結論，本案擇期再協商。

羅智強於黨團協商中表示，民進黨過去曾提到T-PASS、生育津貼、老舊校舍等政策，憂心若無法動支恐造成延宕，因此國民黨與民眾黨提出先同意動支相關新興資本支出及新增計畫，呼籲民進黨團不要再堅持程序期，若能達成共識，週五院會同意動支，作為「放下黨爭、民生優先」的示範。

柯建銘隨即批評「滿口瞎話」，指出總預算要過就應「全部過」，不是讓藍白「挑三揀四」，並表示這樣的作法仍是在以政治手段處理總預算，「我們無法接受」。

民進黨團質疑放行的比例「僅2%」張啓楷：抹黑造謠

民眾黨立委張啓楷表示，去年總預算也曾在朝野協商後完成處理。他提到，民進黨團曾質疑這次要放行的新興計畫比例「只有2%」，批評此說法是「抹黑造謠」，要求對方澄清。張啓楷也表示，民進黨先前提到T-PASS、防洪治水等預算問題，如今藍白提出讓部分新興計畫可先行動支，卻遭反對，呼籲儘速處理。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜回應，民進黨過去一直提醒T-PASS、防洪治水、生育補助、校舍等議題「有問題」，並指出「正因民進黨點出問題，藍白才提出先行動支的作法」。她主張總預算應付委、回到實質討論與審查，最後進入院會表決。

國民黨團總召傅崐萁表示，總預算應依法編列、國會才能依法審查。他說，藍白是在執政黨多次呼籲後，才將攸關通勤族的T-PASS等新興計畫預算抽出，對於執政黨反對感到不解。他也提到「2%」說法，表示立法院已將數字算出，只要是持續性計畫都能執行，並指出總預算目前可執行部分達92.5%，質疑「只剩2%」的說法從何而來，呼籲各方就事論事、回到事實基礎討論。

最後，韓國瑜表示，針對本案各黨團意見不一致、仍處於冷凍期，協商沒有結論，將擇期再協商。

責任編輯／周瑾逸

