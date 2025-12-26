協商理賠遭拒絕! 婦人激動亮刀 保險公司急報警逮人

南部中心／曾虹雯、呂彥頡 高雄市報導

26日上午十一點多，高雄一名婦人到保險公司協商理賠遭到拒絕，情緒激動拿出預藏的水果刀，嚇壞在場所有人。還好員工當機立斷，先將人關在房間內，立刻通報警方並疏散民眾。最後員警到達安撫婦人情緒，順利將人逮捕送辦。

協商理賠遭拒！ 婦人激動亮刀保險公司、急報警逮人

婦人情緒失控持刀，保全人員趕緊擺手，示意其他人別再靠近。（圖／民視新聞）

接近中午用餐時間，大批客戶還有員工全被疏散出來，但大家不是要去吃飯，反倒是臉上都帶著驚恐，保全人員也趕緊擺手，示意其他人別再靠近，原來裡面正有名女子亮出刀械，情緒相當不穩。旁邊公司保全人員說，他們把門關住把她關在裡面，人都跑出來怕她跑進去裡面，因為裡面是客服中心，戴耳機都聽不到有人在你後面。

婦人因保險理賠問題情緒激動，手持刀械意圖恐嚇，遭警方逮捕。（圖／民視新聞）

監視器拍下，這名62歲的婦人走進高雄中山二路上的保險公司，但卻疑似情緒失控拿出預藏的水果刀，把在場所有人都嚇壞，所幸員警獲報很快到場。警方不斷安撫女子，最後她將刀子從包包內拿出來，員警也將人上銬逮捕。初步了解，婦人是因為上門協商醫療保險理賠過程中，和行員發生爭執，引發脫序行為，所幸沒有造成任何人員傷亡。高市警復興所所長陳勇旭說，因為保險理賠問題與行員溝通過程中，情緒激動並手持刀械意圖恐嚇，員警到場立即喝斥陳女將刀械交出，並以現行犯逮捕。持刀婦人被逮後面對記者詢問是不發一語，在經過偵訊後，被依恐嚇公眾罪嫌移送法辦。

