協商破局內幕曝光！粿粿心疼王子「提1要求」惹怒范姜彥豐
娛樂中心／張予柔報導
前啦啦隊女神粿粿與男星王子（邱勝翊）的婚內情風暴持續延燒，在老公范姜彥豐拍片控訴後，粿粿以17分鐘長片回應、王子也二度發聲明公開認錯。近日傳出，導致三方協商最終破局的關鍵，竟是粿粿想替王子承擔高達800萬元的賠償金，這一舉動讓范姜彥豐無法接受，最終引發雙方矛盾，也讓這段不倫事件正式進入法律程序。
范姜彥豐（右圖右）看兩人誠心道歉將金額降為800萬元，粿粿（左圖左）卻想幫王子（左圖右）扛下全部甚至要求范姜家人作保，導致協商破裂。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c）
根據《鏡週刊》報導，三方協商的過程中，范姜彥豐原本提出對粿粿求償1600萬元，這筆金額是根據夫妻婚後收入及房產的一半計算，之後眼看兩人誠心道歉將金額降為800萬元，並由粿粿與王子共同承擔。沒想到，粿粿得知王子經濟不寬裕，去年才還完父親債務後，想幫王子扛下全部800萬元，甚至提出由范姜家人作保，內容則是若未來相關的新聞被曝光，范姜家人必須賠償相對應的金額，但此舉遭到范姜彥豐拒絕，也成為協商破局的重要原因。
據傳，粿粿（左）在知道范姜彥豐握有她和王子（右）偷情鐵證後，迅速搬走一半身家，甚至將財產放在王子家中。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c、prince_pstar）
除了金錢因素之外，粿粿在得知丈夫握有她與王子偷情鐵證後，迅速搬走將近一半的身家，甚至將財產放到王子家中，顯示她對這段關係的投入超乎常人想像。有參與過程的親友透露，雖然三人都不是什麼壞人，但因在錯誤時間做了錯誤的事情，每次協商王子都誠心道歉、粿粿也曾親筆寫過道歉信，仍無法達成共識。粿粿也首度向週刊回應並表示「現在都交給雙方律師處理了，謝謝關心，也辛苦你們了」。
原文出處：離婚協商破局內幕曝光！粿粿心疼王子「想獨扛賠償金」提1要求惹怒范姜彥豐
