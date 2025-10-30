協商破局引爆土地紛爭 龍潭地主擺水泥巨石

大型水泥石塊爭議事件在桃園市龍潭區武漢路一帶引發居民不滿。地主與當地15戶店家及住宅因土地糾紛，於9月29日搬運數十塊重達2公噸、體積達100立方公分的巨大水泥塊，放置於住家前方空地上。這場爭議源於雙方對土地價格無法達成共識，儘管已進行多次協商，但均以失敗告終，導致地主採取極端手段，引發居民生活上的不便與安全疑慮。

龍潭土地糾紛，地主擺２噸巨石占地。（圖／TVBS）

這起事件發生在桃園市龍潭區武漢路一帶，爭議焦點是住宅店家前方的空地。根據現場情況，推高機將每塊長寬高均為100公分、重量超過2公噸的水泥塊，一一搬運至住家前方的空地上，共放置了十幾塊巨大石塊。這些水泥塊被放置在馬路旁及住家前的空地上，嚴重影響居民的日常生活。

鄰長余東漢表示，當初居民購買房屋時，前方都是鋪設完善的柏油路。然而，地主後來申請土地分割，並要求每戶居民必須向他購買這塊土地，否則就要將土地圍起來。余東漢解釋，居民當時並不知道這塊看似公共空間的土地實際上屬於私人所有。

這片爭議空間涉及共15戶店面和住宅。經法院判決，這片區域被認定為非既成道路，而是乙級建築用地，屬於地主所有。地主希望居民能買下這塊土地，但雙方在價格上一直無法達成共識。

桃園市議員徐玉樹指出，這場道路爭議已經訴訟多年。他認為問題根源在於法律的不周全，導致原本被視為公共用地的道路，經過幾年後，所有權人可以向店家要求購買。徐玉樹表示，這種情況反映了現行法規的漏洞。

在價格談判上，居民希望依照公告地價購買土地，但地主無法接受這個條件。從9月至今，雙方已經進行過兩次協調，但都以破局告終。面對僵局，地主採取了直接搬運大石塊到爭議地點的行動，使得情況更加複雜。

目前，雙方仍有機會繼續協商，但如何打破僵局、達成雙方都能接受的解決方案，成為這起土地糾紛的關鍵挑戰。

