協商破局後深夜逆轉！韓鐵路罷工暫緩 列車今正常運作

韓國鐵路公社和鐵路工會，昨天最後協商宣告破局，原本今天上午將發動無限期大罷工。（示意圖／pixabay）





韓國鐵路公社和鐵路工會，昨天最後協商宣告破局，原本今天上午將發動無限期大罷工。不過，根據韓聯社報導，這場協商在深夜出現反轉，雙方達成暫時協議，將暫緩今天原定的大罷工。

這項決定是韓國鐵路公社與鐵路工會，昨天深夜雙方達成的暫時協議。

記者：「勞資雙方昨晚約10點，重新展開談判，約兩個多小時後，在晚間11點55分，達成暫時協議。」

這場戲劇性的逆轉讓各界真的是鬆了一口氣，原本外界都相當擔憂今天一早通勤尖峰時段交通會大亂，因為昨天下午勞資雙方展開的最後協商，才開始短短30分鐘就宣告破局。

廣告 廣告

記者：「工會原本已預告，今天上午9點起（台灣8點），將展開無期限罷工。」

不過隨著暫時協議拍板，韓國鐵路公社表示今天所有列車都將正常行駛，成功避開通勤時段的鐵路大亂，但這次協商仍未落幕，未來談判將如何收尾仍有待進一步觀察。

更多東森新聞報導

青森7.5強震只是311惡夢重演前奏？ 日本人準備「隨時能逃」

日本朝日電視台驚爆墜樓 男砸傷路人摔死

快訊／日本又地震！同一震源3天已24起

