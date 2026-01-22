協商破局！藍白提總預算先放行718億元 綠營不滿離席明立法院會再戰

記者詹宜庭／台北報導

黨團協商115年中央政府總預算，具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，先行予以動支。（圖／翻攝自國會頻道）

115年度中央政府總預算上周在立法院會6度卡關，未能付委審查，藍白針對38項新興計畫共718億先行動支，今（22日）進行朝野協商。不過，由於民進黨團與行政院皆主張總預算應全案一起付委，最後協商無共識，全案保留，待23日立法院會處理。

115年度中央政府總預算卡關，由於有不少攸關民生的預算案無法動支，藍白列出38項新興計畫共718億將先行動支，下午2時進行朝野協商。行政院副秘書長阮昭雄、衛福部長石崇良、國防部副部長徐斯儉、教育部次長張廖萬堅、經濟部次長何晉滄也赴立法院出席協商，表達行政院立場。

廣告 廣告

會中，民進黨團幹事長鍾佳濱痛批，立法院怠惰5個月，左手擋預算右手給2％，還誣指行政院怠惰，應回頭是岸；黨團書記長陳培瑜更點名藍委林沛祥、張啓楷、蘇清泉「你們好意思坐在這邊？現場超過百位官員、幕僚陪演爛戲，接下來你們就會剪影片騙人民，是誰怠惰不給錢？就是藍白」，發言完後，民進黨團離席以表反對。隨後，藍白立委要求各部會表態，需要先行動支的預算項目與金額有多少，但部會都未正面回答，僅說所有的總預算都很重要，要求在野儘速將總預算案付委。

最終，主持會議的羅智強裁示，由於民進黨離席，且每個機關、部會腳本都一模一樣，上來唸得經是同一本，就不讓你們那麼辛苦唸經了，全案保留送院會處理。

更多三立新聞網報導

沒審147天！藍白列38項新計劃先放行 行政院協商前喊：快將總預算付委

北市隨機攻擊4死 行政院12/26擬提跨年人潮群聚「強化安全方案」

將接任僑委會副委員長 李妍慧：全力以赴為台灣僑胞服務

接任行政院副秘書長 阮昭雄最新發聲了：將不忘初衷、全力以赴

