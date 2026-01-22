協商破局！藍白提總預算先放行718億元 綠營不滿離席明立法院會再戰
記者詹宜庭／台北報導
115年度中央政府總預算上周在立法院會6度卡關，未能付委審查，藍白針對38項新興計畫共718億先行動支，今（22日）進行朝野協商。不過，由於民進黨團與行政院皆主張總預算應全案一起付委，最後協商無共識，全案保留，待23日立法院會處理。
115年度中央政府總預算卡關，由於有不少攸關民生的預算案無法動支，藍白列出38項新興計畫共718億將先行動支，下午2時進行朝野協商。行政院副秘書長阮昭雄、衛福部長石崇良、國防部副部長徐斯儉、教育部次長張廖萬堅、經濟部次長何晉滄也赴立法院出席協商，表達行政院立場。
會中，民進黨團幹事長鍾佳濱痛批，立法院怠惰5個月，左手擋預算右手給2％，還誣指行政院怠惰，應回頭是岸；黨團書記長陳培瑜更點名藍委林沛祥、張啓楷、蘇清泉「你們好意思坐在這邊？現場超過百位官員、幕僚陪演爛戲，接下來你們就會剪影片騙人民，是誰怠惰不給錢？就是藍白」，發言完後，民進黨團離席以表反對。隨後，藍白立委要求各部會表態，需要先行動支的預算項目與金額有多少，但部會都未正面回答，僅說所有的總預算都很重要，要求在野儘速將總預算案付委。
最終，主持會議的羅智強裁示，由於民進黨離席，且每個機關、部會腳本都一模一樣，上來唸得經是同一本，就不讓你們那麼辛苦唸經了，全案保留送院會處理。
更多三立新聞網報導
沒審147天！藍白列38項新計劃先放行 行政院協商前喊：快將總預算付委
北市隨機攻擊4死 行政院12/26擬提跨年人潮群聚「強化安全方案」
將接任僑委會副委員長 李妍慧：全力以赴為台灣僑胞服務
接任行政院副秘書長 阮昭雄最新發聲了：將不忘初衷、全力以赴
其他人也在看
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 9則留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 299則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 1 小時前 ・ 2則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 36則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 發表留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 29則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 21則留言
鴻海攜三菱FUSO合資成立巴士公司 拚下半年完成交易
三菱FUSO卡客車株式會社與鴻海（2317）今（22）日 共同宣布合資成立巴士公司，現任 MFTBC 巴士事業部負責人高羅克人（Katsuto Kora）將擔任新公司執行長，並將以鴻華先進開發的 MODEL T 與 MODEL U 作為首波合作車款，雙方已簽署正式協議，目標於 2026 年下半年完成交易，不過仍需經各方達成最終共識，並取得相關董事會、股東及政府監管機構批准。Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 8 小時前 ・ 8則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 59則留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 54則留言
日幣甜甜價要快換？達人搖頭「1類人不需要」 2招補回匯差
日圓近來不斷貶值，不少民眾趁低點搶換日幣，計畫到日本旅遊。但日本旅遊達人林氏璧表示，如果只是偶爾去一次日本，不用特別先買日幣，其實只要靠回饋高的信用卡及優惠券，就可以補足匯差。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 59則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 20則留言
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 36則留言
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 20則留言