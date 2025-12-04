協商破局！逐年報考降低咎責成導火線 停砍公教年金最快月中三讀

停砍公教年金修法今日召開朝野協商，藍綠最終因逐年報考降低咎責問題，協商破局。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 國民黨團力推攸關停砍公教退休金的「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」，11月初送出委員會後，今（4）日由立院司法及法制委員會召委翁曉玲安排協商，會中藍綠白三黨各自陳述意見，卻絲毫沒有共識，且在綠委吳思瑤指出公務員報考意願逐年降低是在前總統馬英九執政時期開始，遂與藍委羅智強唇槍舌戰，最後在翁曉玲宣布協商沒有共識下結束會議。

國民黨主張，停砍公教退休金的修法重點在於「退休金所得替代率自113年或114年停止逐年遞減」；「退休金按消費者物價指數CPI累計成長率調整」。

停砍公教退休金修法進程在10月23日召開「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修法公聽會；再到11月5日、6日，司委會排案審查相關修法草案的版本，將停砍公教年金相關修法草案送出委員會，並於11月11日交付協商。

翁曉玲今日安排協商，會前她在臉書直言，今天不論協商是否有結論，在超過一個月協商冷凍期限後，等於是最快在12月12日之後，就可在立法院會表決，以完成三讀程序。

不過，今天在協商過程中，三黨委員發言都各自陳述想法，卻始終是平行線，未能達到共識，時間過去已半小時，進入到逐條審查，民進黨立委吳思瑤拿出自製的手板，提到公務員報考率逐年遞減，是在前總統馬英九執政時期，希望國民黨立委羅智強認清現實。

吳思瑤的發言已超出規定時間，在翁曉玲制止無效下，翁直接將吳思瑤的麥克風消音，卻無法平息雙方爭鋒相對態勢，只好宣布會議休息5分鐘。但休息結束後，由於吳思瑤的批評，引起羅智強不滿，直呼遞減原因是當初遇到全球金融風暴，雙方持續在針對數值上升、下降各自表述。

翁曉玲最終宣佈，因為看到大家發言可知，今天討論不會有共識，從大體討論到進入逐條協商到第三條也是如此，本日協商過程公開也記錄，無法取得共識下，基於公教法案要一致處理，因此本日協商兩個主題，後續依照立院職權行使法進行相關處理，會議結束。

休息5分鐘後，突如其來的休息引發綠委群起抗議。民進黨團幹事長鍾佳濱直言，是否能讓機關首長代表表達意見？而綠委張雅琳怒批，為什麼不讓我們講？抗議為什麼不讓我們講話，國民黨又要沒收討論！但抗議無效，會議仍結束。

