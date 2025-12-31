協商破局！黨產會揭露救國團資產黑幕 修法是幫特權脫身、脫罪
[Newtalk新聞] 國民黨立委游顥等人提出的《不當黨產條例》修正草案，擬限縮「附隨組織」認定範圍，為救國團解套。今（31）日由國民黨團召集協商，會中朝野激烈交鋒，黨產會主委林峯正當場提出具體事證反駁，直指修法形同替特定組織「脫罪」，更是企圖以立法手段迴避司法審判。
游顥首先表示，救國團長期從事公益，修法目的在於釐清附隨組織定義，避免行政權過度擴張。他主張，現行條文將「人事、財務或業務」任一受政黨控制即認定為附隨組織過於寬鬆，應修正為三者「同時」成立，才能符合比例原則，並強調此舉並非為特定政黨護航。
對此，民進黨團幹事長鍾佳濱直言，救國團在威權時期本質上就是國民黨的政治工具，長期掌控校園與青年組織，並非法取得大量國家資產。他指出，若依游顥提案改為「三要件全具」，等同讓救國團及婦聯會等團體全面解套，等於替特權漂白歷史。
黨產會主委林峯正更在會中強力反駁，直指修法的真正目的就是「替救國團脫身」。他指出，救國團在民國58年前隸屬國防部，人事、經費皆來自國家，脫離國家體系時卻未返還資產，這些財產依法本就屬國有。林峯正強調，行政法院已就相關案件判決黨產會勝訴，認定救國團為國民黨附隨組織，相關資產屬不當取得，「現在案件還在上訴中，為什麼不等司法判決，卻急著修法？」
林峯正更揭露，救國團至今仍掌握超過50億元資產、每年營收高達20多億元，其中包括劍潭青年活動中心等精華地段。他指出，該中心原應於去年底依協議返還台北市政府，卻至今仍由救國團使用，「這不是歷史問題，而是正在發生的事」。他強調，黨產會對每一筆不當取得財產皆有完整舉證，法院亦多次判決支持，「現在卻想用修法讓法院連判都不能判，這才是真正踐踏法治。」
民進黨立委陳培瑜也痛批，國民黨高層早已公開表態希望藉由修法替藍營解套，救國團所掌握的龐大資產，本可用於公共利益，如教育、育兒與社福，卻被保留下來成為少數組織的私產，「這不是公益，是特權」。
會中民眾黨立委張啟楷則主張，救國團確實有其歷史公益角色，修法是為避免轉型正義淪為政治清算，但此說法遭林峯正當場反駁，指出公益表象無法掩蓋其資產來源的非法性。
林峯正最後強調，救國團案早已進入司法審理程序，國會此時強行修法，等同替特定團體開後門、阻斷司法審查，「這不是修法，是為特權鋪路；不是轉型正義，而是對法治的踐踏。」
經黨團協商後，會議主席羅智強宣布，因沒有達成共識，將依法送院會處理。若如同外界預期，元旦放假後隔日的1月2日召開的立法院會上，國民黨團將主張逕行處理，以多數強行通過三讀。
