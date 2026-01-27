協定卡國會 美:韓關稅調回25%

美國總統川普發文指將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從百分之十五提高至二十五。在韓國首爾美國大使館前的反川普集會上，活動人士舉著寫有「譴責侵犯韓國主權和川普關稅政策！」及「譴責美國包庇Coupang！」的標語。（路透）

本報綜合報導

美國總統川普發文指出，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從百分之十五提高至二十五，但他並未明說新關稅上路時間。

川普下午在自家社群平台「真實社群」發文寫道，貿易協定對美國非常重要。在每一項協定中，美國都迅速行動，根據協議內容降低美方關稅，當然也期望貿易夥伴採取同樣做法。

「韓國國會並未履行其與美國的協定。李（在明）總統與我於二０二五年七月卅日為兩國達成了一項極佳的協議，我在二０二五年十月廿九日訪韓時重申這些條款。為什麼韓國國會尚未批准這項協議？」

美國總統川普發文指將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從百分之十五提高至二十五。圖為在韓國平澤港待出口的起亞汽車。（路透社資料照片）

川普說，由於韓國國會尚未通過美韓這項歷史性貿易協定，他宣布將韓國汽車、木材、製藥及所有其他對等產品的關稅，從百分之十五提高至二十五。

川普去年七月表示，同意將進口自韓國的商品關稅降至百分之十五，以換得韓國三千五百億美元的投資承諾。同年十月二十九日，韓國總統李在明與來訪的川普已就涵蓋投資及造船領域的廣泛貿易協議達成共識。

李在明總統辦公室政策室長金容範當時向媒體表示，韓國針對美國的金融投資方案總額為三千五百億美元，其中二千億美元為現金投資，另外一千五百億美元則用於造船合作。

金容範說，雙方同意「將汽車及汽車零件的關稅由原本的百分之二十五下調至百分之十五」。半導體方面，關稅將不會高於給予韓國主要競爭對手台灣的水準。

他也指出，美國與韓國的協議仍需經國會批准。韓國政府尚未回覆川普最新推文。

根據美國商務部數據，韓國是美國最主要的外國商品來源國之一，二０二四年對美出口金額達一三二０億美元，主要包括汽車與汽車零組件，以及半導體與電子產品。