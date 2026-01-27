協定還沒譜 台灣豈能硬吞

行政院開心宣布台灣爭取到關稅15％不加徵最惠國待遇（MFN），但官方僅說台積電等半導體產業鏈赴美巨額投資，對於答應美方哪些條件仍持續蓋牌，且美台貿易協定尚未簽署，台灣市場究竟將開放到什麼程度、對國內產業衝擊為何？都還是未知數，民進黨卻眼見韓國遭美國總統川普嗆聲，就要求在野黨照單全收，萬一出賣台灣利益，台灣人民也要硬吞嗎？

川普一切以美國自身利益為重，關稅大刀揮向台灣，台灣不得不探尋生存路線，固然「15％不疊加」是我方想要的目標，行政院能談到如此結果，確實該給予讚美，然而，對等關稅談判中，台灣答應美方哪些條件？行政院仍避重就輕。

事實上，貿易協定的八字還沒一撇，副閣揆鄭麗君當時也說，「數周後與美國貿易代表署簽訂ART後，再送交國會」，換言之，現階段除了2500億美元企業對美投資、2500億美元政府信保融資的口頭承諾之外，我方是否拿汽車關稅、甚至開放農產品市場與美方交換，外界仍一無所悉。

不僅於此，連台經院也認為，真正挑戰在後續階段。台灣此刻沒有高興的本錢，尤其川普能夠對已經談定的韓國都出爾反爾，更別說還要繼續談判的台灣，即便貿易協定簽署後，也難保川普不會「暗頭仔食西瓜，半暝仔反症」，又反悔了。

川普行事風格向來說變就變，當他想跟哪些國家索討什麼，經常出招威逼，近期他以關稅威脅歐洲交出格陵蘭，但歐洲國家站穩立場，川普也只能放軟態度。

台灣有「矽盾」赴美投資做保證，這也是川普第二任就職周年引以為傲的政績，談判團隊能據此談到15％關稅不疊加，背後的努力不容抹煞，但國內對於整個談判涉及市場開放部分，僅只川普要求全面開放，而究竟台灣底線為何？行政院迄今未說分明，現卻拿韓國例子施壓國會，若最後發現協定內容將犧牲農民、勞工和全民利益，在野黨嚴加把關，何錯之有？