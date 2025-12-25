「協尋2019的賴清德」 網翻出曾喊閣揆人事要立院同意片段

行政院長卓榮泰因不副署財劃法修正案引發政壇動盪，總統賴清德針對自己頒布的法律不被副署，沒有譴責卓榮泰反而喊出「立院獨裁」。對此，有網友翻出賴清德過去接受專訪時主張恢復，「行政院長人選要通過立法院同意」，因此不少網友喊「協尋2019的賴清德先生」。

總統賴清德。（圖／總統府）

近日Threads上有網友放上，賴清德在2019年爭取黨內總統初選時，上《少康戰情室》的專訪片段，當時提到憲政體制，賴清德表示，他當總統的話，他會結合朝野，去推動台灣的憲政改革，應該偏向雙首長的內閣制，「行政院長一定要經過立法院同意，這個同意權一定要恢復」。

貼文引發網友熱烈討論，有人開嗆賴清德，「他最厲害就是說謊的很誠懇很自然，很多人就這樣被騙。」、「他每次說謊前都要先摸摸自己胸部，好似在說服自己」、「你認錯人了，這位朋友叫做袁世凱」、「寧願相信世上有鬼，也不要相信民進黨的嘴！」、「現在說在野獨裁」。

