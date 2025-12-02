協志工商停辦後捐20億校產！嘉義縣打造文化教育園區

今(2日)嘉義縣長翁章梁、協志創辦人何明宗代表簽下MOU，宣告協志校產將移轉給嘉義縣政府。(呂妍庭攝)

嘉義縣私立協志工商民國111年停辦，董事會原欲將逾20億元校產捐給中正大學，但中正考量整修費用龐大，光拆除整建就要上億元，合作最終破局，經居中接洽嘉義縣政府後，今(2日)嘉義縣長翁章梁、協志創辦人何明宗代表簽下MOU，除協志約5公頃與10棟建物捐縣府外，何明宗畢生收藏藝術品和個人百幅畫作價值數億元，也將捐給縣府規畫轉型的「文化教育園區」進行典藏。

協志工商108年停招，110年停辦，為延續教育使命，何明宗與董事積極尋找合作對象，與中正合作胎死腹中後，在新銳畫家吳品諭、縣議員黃啟豪牽線、建議下，縣府展開接手協志校區的可能性，最後決定以開放、共榮的態度回應創辦人何明宗的心意，共同攜手推動校地轉型，今正式簽署「校產捐贈合作意向書」，宣告協志校產將移轉給縣府。

協志工商創辦人何明宗代表簽下MOU，宣告協志校產將移轉給嘉義縣政府。(呂妍庭攝)

嘉義縣長翁章梁感佩何明宗不被名聲、財產綁住，私人的收藏要變成公共財。(呂妍庭攝)

何明宗決定將個人160幅精品捐給縣府，另外所收藏的4、500幅陳澄波、林玉山跟楊三郎等名家作品，也一併捐給縣府。(呂妍庭攝)

協志工商校地包括21筆土地，總面積計5萬6025平方公尺。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

協志工商校區將整體改建為「文化教育園區」。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

縣府文化觀光局表示，協志工商校地包括21筆土地，總面積計5萬6025平方公尺，還有10棟建物，因部分涉及建照及使照問題，會盡可能活化運用，不符法規使用的建物將拆除，預計先斥資1300萬元進行規畫設計，預計2028年完成園區整建及美術館開館。

翁章梁感佩何明宗不被名聲、財產綁住，私人的收藏要變成公共財，人生必定有一定的高度以及自覺修養，今天的捐贈儀式看到一位長輩超脫的價值觀，簽訂MOU的過程結合許多客觀、主觀因素，縣府秉持他的脈絡與思想，除了建立美術館展覽藝文，也將作為教育用途，造福莘莘學子。

翁章梁還透露，何明宗希望縣府建個美術館，想說海區有個梅嶺美術館，那山區有個「何明宗美術館」很合理，但何明宗婉拒用自己的名字，建議叫「協志美術館」，[可見何明宗完全沒有被名聲綁住，這要具有高度自覺、意志力跟修養的人才做得到，由此可見，何董不但沒有被錢綁住，也覺得對畢業校友有責任，所以希望蓋個「協志美術館」，讓大家可以尋根。

何明宗說，很多單位都想要協志這塊地，包括文教機構與大學，但他都認為不符合取之於社會，貢獻於社會的理想，所以董事會無私地將所有校產捐出，而他也決定將個人160幅精品捐給縣府，另外所收藏的4、500幅陳澄波、林玉山跟楊三郎等名家作品，也一併捐給縣府。

未來協志將由縣府改建成「文化教育園區」，並設置「嘉義縣教育專業發展中心」及「專業美術館」，其中美術館將典藏何明宗畢生上億元藝術品收藏外，也有其他嘉義縣藝術家的創作。

今地方各級民代、文化觀光局、教育處、民雄文教基金會及地方藝術界人士都出席見證嘉義文化教育融合發展的重要里程碑，場盛隆重盛大。

