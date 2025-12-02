協志工商嘉縣府簽MOU捐校產 打造文化教育園區

（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）嘉義縣政府、協志高級工商職業學校及協志校友會今天簽署「校產捐贈合作意向書（MOU）」，校產移轉縣府，規劃打造為「文化教育園區」，成為嘉義縣文化能量匯聚新基地。

簽署儀式由嘉義縣長翁章梁、協志董事長何明宗及協志校友會理事長陳榮簽署，何明宗表示，位於嘉義民雄鄉的協志創校56年，培育6萬多名畢業生，2022年停辦後，堅持取之社會、用之社會原則，董事會一致同意捐校地給國立中正大學未果，經連繫縣府獲正向回應，無償捐贈21筆校地、總面積5萬6025平方公尺及10棟建物等校產。

廣告 廣告

何明宗說，希望縣府在協志校園設美術館，提升地方文化教育水平，他也捐出160幅油畫創作及數千件名畫及文物做為美術館典藏，其中包括畫家林玉山與楊三郎等畫作。

翁章梁表示，這是難得的典範，縣府將全力推動「文化教育園區」並設專業美術館，讓這片土地繼續孕育知識與美感，成為嘉義最具代表性文化教育新象徵。

縣府說，校園教育專業發展中心將用於教師研習與教育推廣；美術館定位為嘉義縣藝術庫房，以典藏、展覽與藝術培力為核心功能。

縣府表示，86歲的何明宗31歲時創辦協志，57歲（1996年）創立民雄文教基金會，長年推動藝術季，向下扎根藝文教育，熱愛繪畫與收藏藝術品，更創立嘉義縣創意畫會，致力推動嘉雲南藝文發展。（編輯：李明宗）1141202