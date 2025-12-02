協志工商校地捐贈簽署MOU 打造美術館及教育發展中心

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府、協志工商及協志校友會今（2）日共同簽署「校產捐贈合作意向書（MOU）」，原協志工商校產將移轉縣府，規劃打造「文化教育園區」，設立「嘉義縣教育專業發展中心」與「專業美術館」，成為文化能量匯聚的新基地，延續教育精神、深化底蘊。

縣長翁章梁、協志董事長何明宗、協志校友會理事長陳榮今代表簽署MOU，地方各級民代、文化觀光局、教育處出席見證嘉義文化教育融合發展的重要里程碑，預計2028年完成園區整建及美術館開館。

協志工商2022年停辦，何董事長暨全體董事關心校地發展，積極尋找延續教育使命與推動藝術文化的合作對象，縣府以開放、共榮的態度回應這份心意，雙方最終達成合作共識，共同推動校地轉型計畫。

文觀局表示，原校區整體改建為「文化教育園區」，拆除整建校舍、改造校地景觀，形塑融合教育學習、藝術體驗與生活休憩的開放場域，園區設置「嘉義縣教育專業發展中心」及「專業美術館」，教育專業發展中心作為教師研習與教育推廣使用；美術館則定位為嘉義縣藝術庫房，以典藏、展覽與藝術培力為核心功能。

何明宗董事長現年86歲，31歲（1970年）創辦協志工商，57歲（1996年）創立「民雄文教基金會」，長年推動藝術季向下扎根藝文教育，亦熱愛繪畫與收藏藝術品，更創立嘉義縣創意畫會，致力推動嘉雲南藝文發展。

何明宗董事長說，如今將校地21筆土地、總面積56,025平方公尺及10棟建物等校產與私人藝術收藏回饋鄉里，期盼在縣府的規劃下，讓教育與藝術在嘉義持續深耕發展，為地方注入創意與美感的新能量。

翁章梁感佩何董不被名聲、財產綁住，私人的收藏要變成公共財，人生必定有一定的高度以及自覺修養，今天的捐贈儀式看到一位長輩超脫的價值觀，簽訂MOU的過程結合許多客觀、主觀因素，縣府秉持他的脈絡與思想，除了建立美術館展覽藝文，也將作為教育用途，造福莘莘學子。

民雄地處縣境交通樞紐、位置適中，未來「美術館」啟用後，有效擴大文化資源的覆蓋範圍，美術館除典藏協志工商暨董事長私人捐贈的藝術作品與文物外，亦將收藏嘉義縣藝術家的創作，逐步建構嘉義縣藝術典藏系統，落實文化平權、均衡發展。

圖：嘉義縣政府、協志工商及協志校友會今2日共同簽署「校產捐贈合作意向書（MOU）」，原協志工商校產將移轉縣府，規劃打造「文化教育園區」，設立「嘉義縣教育專業發展中心」與「專業美術館」，成為文化能量匯聚的新基地，延續教育精神、深化底蘊。（記者吳瑞興翻攝）