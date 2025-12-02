協志工商校地捐贈縣府 嘉義將打造文化教育園區與專業美術館

嘉義縣政府與協志工商、協志校友會2日完成「校產捐贈合作意向書（MOU）」簽署，象徵停辦後的協志工商校地將以全新姿態重生。原校區將移轉縣府，規劃成立「文化教育園區」，並設置「嘉義縣教育專業發展中心」與「專業美術館」，預計2028年完工啟用，成為嘉義文化與教育能量匯聚的新基地。

↑圖說：嘉義縣長翁章梁、協志董事長何明宗與協志校友會理事長陳榮出席，代表簽署校產捐贈合作意向書。（圖片來源：嘉義縣文觀處提供）

簽署儀式由縣長翁章梁、協志董事長何明宗與協志校友會理事長陳榮共同出席，地方民代、文化觀光局及教育處皆到場見證這項跨世代的教育文化工程。協志工商自2022年停辦後，董事會積極尋求延續校地教育使命的方式，最終與縣府達成共識，開啟校地轉型新篇章。

文化觀光局表示，園區將全面整建校舍、重新規劃景觀，打造融合教育研習、藝術展覽與生活休憩的開放空間。未來園區中的「嘉義縣教育專業發展中心」將作為教師培訓與教學推廣基地，而專業美術館則將成為嘉義縣藝術典藏與展示核心，扮演地方藝術能量的匯聚庫房。

↑圖說：協志工商董事長何明宗長年推動藝術季向下扎根藝文教育，亦熱愛繪畫與收藏藝術品（圖片來源：嘉義縣文觀處提供）

現年86歲的何明宗董事長，自1970年創校以來便致力於教育與藝文推廣，更成立民雄文教基金會及嘉義縣創意畫會，深化嘉雲南地區的藝術發展。他此次捐贈21筆土地、逾5.6萬平方公尺校地與十棟建物及私人珍藏藝術品，期盼透過公共化運用，讓教育與藝術持續在嘉義發芽。

翁章梁縣長盛讚何明宗董事長的高度與胸襟，強調私人藝術收藏轉為公共財，是一種超越名聲與財產的價值觀。他指出，縣府將秉持董事長推動藝文與教育的初心，將園區打造為結合展覽、美感教育與人才培育的文化據點，嘉惠下一代學子。

↑圖說：協志工商校地21筆土地、總面積56,025平方公尺，位於民雄鄉，地處縣境交通樞紐、位置適中。（圖片來源：嘉義縣文觀處提供）

未來美術館落成後，除了展示協志工商與董事長捐贈的藝術品，也將典藏嘉義縣藝術家作品，逐步建立完整的地方藝術典藏系統。位於交通樞紐的民雄，將因此成為串連嘉義文化資源的重要節點，推動文化平權與區域均衡發展。

