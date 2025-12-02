協志工商校產 嘉縣府接手轉型

嘉義縣長翁章梁（右二）、協志工商創辦人何明宗（左二）2日代表簽下MOU，宣告協志工商校產將移轉給嘉義縣政府。（呂妍庭攝）

協志工商創辦人何明宗除將校產捐給嘉義縣政府，其個人160幅畫作和畢生經典收藏也一併捐出。（呂妍庭攝）

嘉義縣私立協志工商停招退場後，創辦人何明宗為延續藝術文化推廣的教育使命，積極尋求接手逾20億元校產的對象，先與中正大學合作破局，輾轉與嘉義縣政府接洽。縣府審慎評估後，決定接手協志約5公頃校地和既有建物，規畫轉型成「文化教育園區」，2日舉行「校產捐贈合作意向書（MOU）」簽署儀式，宣告協志校產將移轉給嘉義縣政府。

協志工商民國108年停招，110年停辦後，董事會原本欲將校產捐給中正大學，但中正考量整修費用龐大，光拆除整建就要上億元，合作最終胎死腹中。之後在新銳畫家吳品諭、縣議員黃啟豪的牽線、建議下，縣府文化觀光局評估接手協志校區的可能性，最後決定以開放、共榮態度，回應何明宗的心意，共同攜手推動校地轉型。

廣告 廣告

昨在MOU簽署儀式上，86歲何明宗透露，很多單位都想要協志這塊地，但他都認為不符合「取之於社會，貢獻於社會」的理想，所以董事會決定無私將所有校產捐出。

另外，何明宗也決定將160幅個人畫作捐給縣府，還將畢生收藏的4、500幅陳澄波、林玉山與楊三郎等名家作品，一併捐給縣府。外界粗估，光何明宗的收藏品，就有數億元身價。

翁章梁感佩何明宗不被名聲、財產綁住，私人的收藏要變成公共財，人生必定有一定的高度以及自覺修養，還透露何明宗希望縣府在校區內蓋一座美術館，卻婉拒用他自己的名字，建議叫「協志美術館」，可見何明宗完全沒有被名聲綁住，也覺得對畢業校友有責任，蓋「協志美術館」能讓大家得以尋根。

文觀局表示，協志工商校地包括21筆土地，總面積共5萬6025平方公尺，還有10棟建物，因部分涉及建照、使照問題，會盡可能活化運用，不符法規的建物則將拆除，並先斥資1300萬元展開規畫設計。校區未來擬改建成文化教育園區，並設置嘉義縣教育專業發展中心及專業美術館，預計117年完成園區整建和美術館開館。