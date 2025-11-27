協易盃串聯產官學研為金屬成形產業添新思維

▲2025《協易盃》AI in Servo Stamping人工智慧在伺服沖壓創新應用競賽，歷經激烈競賽，最後勝出的前三名與佳作獎項的團隊於頒獎後合影。（圖／台灣塑性加工學會提供）

[NOWnews今日新聞] 為能激發青年學子與工程人才對AI在伺服沖壓製程中的應用，以啟發智慧製造技術的創新思維，由台灣塑性加工學會主辦、協易機械工業冠名贊助的2025《協易盃》AI in Servo Stamping人工智慧在伺服沖壓創新應用競賽，歷經激烈競賽成績出爐。由金屬中心「VB - 金屬成形研究團隊」奪冠，高科大「壓出AI情」獲得亞軍，高科大「野獸前輩」榮獲第三名。

協易機械副總賴金靖表示，公司已連續第五年贊助台灣塑性加工學會舉辦協易盃競賽，我們鼓勵學術單位參與，為沖壓製程技術注入新的設計思維與分析方法，結合公司產品，進行學術研究之外，也提供學生提早與業界接軌的平台，為產業培育優秀人才，精進塑性加工核心技術的發展。

▲台灣塑性加工學會理事長許光城教授致詞時特別感謝協易機械，自2021年起長期贊助競賽。（圖／台灣塑性加工學會提供）

台灣塑性加工學會理事長許光城教授表示，台灣塑性加工學會秉持推動金屬成形技術創新與產學合作的宗旨，今年《2025協易盃》AI in Servo Stamping 競賽特別結合人工智慧與伺服沖壓技術，期望培育具備智慧製造能力的新世代人才，提升國內金屬加工產業競爭力。

冠軍隊伍金屬中心「VB - 金屬成形研究團隊」陳奕誠工程師表示，此次競賽以「沉水泵補不鏽鋼金屬殼件之沖壓模具設計導引AI模組開發｣為主題，因為我們了解中小企業在產品模具開發上的困難，希望透過AI模組開發，協助企業快速落地使用，降低生產開發上的成本與品質風險。透過競賽完成AI模組初版開發，但仍有許多細節仍需持續優化與改良，期望未來有機會與各機構先進們、學術專家們共同合作開發，協助台灣的產業技術升級轉型。

▲協易機械副總經理賴金靖（左）頒獎給第一名的金屬中心「VB - 金屬成形研究團隊」的陳奕誠工程師，並獲得6萬元獎金。（圖／台灣塑性加工學會提供）

第二名的高科大「壓出AI情」的機械系碩二學生林鈺烜說，他選擇「胚料厚度、回彈角度及成形力的研究」為主題，線上執行過程中發現回彈角度預測結果不準確，在尋找影響因子後發現成形力是最大影響因素，過程中我們學習導入AI模型BPN倒轉遞網路神經系統來幫助訓練數據，去做5折的交叉印證。感謝評審青睞，透過比賽學習到更多解決問題的研究方法。

第三名高科大「野獸前輩」的碩二生曹榮軒、碩一生黃士驊則以「AI伺服沖壓曲線優化系統」獲評審青睞。他們說，透過競賽能更熟希Simufact軟體應用，從設定主題、報名、投入研究，一直試作不斷調整，透過資料預處理再與軟體檔案磨合，三個月來獲益良多，並能提前了解產業的需求，對未來就業有極大助益。

此次競賽不僅展現了青年學子與工程團隊在AI與伺服沖壓領域的創新能量，也串聯產官學研的技術交流，為台灣金屬成形產業注入新的思維與動能。協易機械亦期盼透過持續投入產學合作與技術倡議，陪伴更多優秀人才投入智慧製造的研發與應用，共同推動產業邁向更高效、智慧與永續的未來。

