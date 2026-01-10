協會聚餐變調！2女員工被當傳播妹 理事長摸遍全身還襲胸

記者楊忠翰／高雄報導

高雄市某協會曾姓理事長，先前帶員工到KTV歡唱，卻將2名妙齡女員工當成傳播妹，他不但左擁右抱，還伸手襲胸得逞，事後2女不甘受辱，遂在友人陪同下報案，曾男急忙賠償65萬元，順利與2女達成和解，高雄地院依2個強制猥褻罪，分別判處曾男7月及8月徒刑，緩刑3年。

檢警調查，2024年6月18日傍晚6時許，曾理事長帶著多名員工前往KTV歡唱，過程中曾男先叫21歲的小萱（化名）坐在右邊，並伸手撫摸肩膀、腰部及臀部，小萱嘗試移動身體，曾男竟抓住她的肩膀，接著拼命搓揉其胸部。

小萱受不了起身離去，曾男又叫19歲的小晴（化名）坐到他身旁，並伸手在她身上游移，還將手放進小晴衣服內撫摸胸部；事後2女向友人哭訴此事，並在對方陪同下報警處理；曾男眼見東窗事發，分別拿出50萬元及15萬元，先後與2女達成和解。

法官認為，曾男不思克制情慾衝動，分別對2女做出強制猥褻行為，欠缺尊重他人性自主權，造成2女身心受創，考量雙方達成和解，遂依2個強制猥褻罪各判曾男7月及8月徒刑，緩刑3年，並提供240小時義務勞務，以及20小時法治教育課程，全案仍可上訴。

