協槓開掛！茶行接資安？鴻璋負責人曝他狂考照助標案。（圖／TVBS）

年僅30歲的鴻璋茶業負責人林怡君近日親自出面釋疑，回應藍營立委王鴻薇指控其公司資本額僅10萬元卻能標到國防部資訊維護標案的質疑。林怡君表示，她是資管系畢業，與工程師合作並積極考取專業證照，才有能力承接相關標案。除鴻璋茶業外，同樣被點名的軍火商大石及福麥國際也紛紛發聲，強調投標過程合法，與政治無關。這些業者被質疑與政府關係密切，但他們堅持所有標案都符合法規要求。

近日，鴻璋茶業因被藍營立委王鴻薇點名，質疑其資本額僅10萬元卻能標到國防部資安相關的電腦設備維護案子，引起各界關注。除了藍營政治人物，民眾黨台南市黨代表江明宗也在社群媒體列出鴻璋過去五年得標16案，總金額約1800萬元，承攬單位遍及中央與地方政府。

鴻璋茶業負責人林怡君表示：自己是資管系畢業，茶葉生意只是她的斜槓工作，資訊才是她的專業領域。（圖／TVBS）

面對質疑，鴻璋茶業負責人林怡君主動出面說明。她透露自己其實是資管系畢業，茶葉生意只是她的斜槓工作，資訊才是她的專業領域。林怡君表示，她與合作夥伴黃姓工程師積極考取各種專業證照，有時一個月內連續三個星期都在參加證照考試，因此能夠符合標案對人員資格的要求。關於得標過程，林怡君坦言有時連她自己都感到意外，曾有標案在她沒派人去開標的情況下就得標了，原因可能是沒有其他廠商參與投標。

大石公司透過律師事務所發表聲明，完全符合投標廠商資格，無任何違法違規。（圖／TVBS）

同樣被質疑的軍火商大石也發表聲明，強調公司完全符合投標廠商資格，沒有任何違法違規情事，並表示將對不實指控提出法律訴訟。另一家被點名的福麥國際則委託律師麥玉煒出面說明，表示公司在得標前已正式取得美國知名軍工大廠SAE公司為期十年的台灣獨家代理權，相關投標過程合法，程序完備，並非毫無經驗的業者。

這些被藍白陣營質疑的廠商紛紛出面釋疑，強調自己不是政治人物的友人，希望與政治做切割，純粹是依照正常程序參與政府採購案。

