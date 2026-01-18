協調不成民調決生死 綠營彰化超額選區提前黨內互打

民進黨籍彰化市長林世賢將轉戰彰化縣一選區縣議員，民進黨在該選區將提名5席，7人完成參選登記。（林世賢提供）

民進黨彰化縣一選區縣議員提名競爭激烈，芬園鄉長林世明在票倉彰化市設立看板，盼打開知名度。（孫英哲攝）

民進黨彰化縣黨部上周完成縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長等公職提名登記，預計20日（周二）起展開協調，若未達共識，將於26日至30日進行民調初選，不少參選人研判協調不成的機率高，早抱決心在民調決生死，黨內互打已提前開戰。

民進黨彰化縣登記超額的選區在鄉鎮市方面有福興鄉、花壇鄉，縣議員選區則有一選區（彰化）、二選區（鹿港）和七選區（北斗）。民進黨彰化縣黨部強調，近日就將與各登記人選進行協調，若未達共識，將於本月26日至30日進行電話民調，決定提名人選。

民進黨在彰化縣26鄉鎮市中，已完成登記的包括彰化市黃柏瑜、芬園鄉郭哲榮、鹿港鎮楊妙月、秀水鄉葉國雄、永靖鄉魏碩衛、二林鎮吳聰明、溪州鄉巫宛萍、花壇鄉許澤鈿與葉繼元、福興鄉陳巧芬與黃厚綿等9個鄉鎮市，其中花壇與福興將先協調。

縣議員選區方面，民進黨將在彰化縣8個選區及原住民選區將提名24席，超額登記的為一選區提名5席，已有7人登記，包括彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明，縣議員許雅琳、楊子賢、李成濟、莊陞漢，以及彰化縣前縣長翁金珠的外甥女翁慧玟，幾乎個個都是強棒。

二選區提名3席，已有4人登記，分別為福興鄉長蔣煙燈、縣議員藍駿宇及蔡匡威、施喻琁；七選區提名2席，有3人登記，包括縣議員李俊諭及前議員江熊一楓、溪州鄉前鄉長黃盛祿妻子陳似梅。

「時間太倉促！」由於本月12日才開始登記作業，本月20日起就要協調，26日就要民調，超額登記選區的參選人都直呼準備時間不夠，尤其是首度參選的新人，他們大都已等不及協調就已啟動宣傳大戰，從站路口、市場掃街及宣傳車的陸戰，一直到社群空戰，都得想盡辦法曝光，黨內互打早已開始。

